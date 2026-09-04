Vôlei de praia: Brasil está nas quartas do Sul-Americano masculino
André/Renato e Evandro/Arthur Lanci buscam garantir a vaga olímpica antecipada ao Brasil
Assim como no feminino, as duas duplas que representam o Brasil no naipe masculino do Torneio Sul-Americano de vôlei de praia também avançaram às quartas de final em João Pessoa (PB). André/Renato e Evandro/Arthur Lanci garantiram a classificação nesta sexta-feira (4), sacramentando três vitórias em três jogos. No torneio, o campeão de cada gênero garante vaga nas Olimpíadas de Los Angeles 2028 ao seu país.
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Pelo Grupo C, André e Renato viram a vitória ameaçada em apenas uma partida, quando superaram os peruanos Molina e Carreño no tie-break. Já nos outros duelos, venceram sem desperdiçar sets, contra Rubio/Luciano (Uruguai) e Yeferson/Noriega (Colômbia).
No Grupo A, Evandro e Arthur Lanci avançaram sem sustos, acumulando 100% de aproveitamento. Em 2 sets a 0, a parceria superou Molina/Carreño (Chile), Mocellini/Llambías (Uruguai) e Riveros/Giuliano (Paraguai).
Com as respectivas campanhas, os brasileiros ocupam a primeira posição de suas respectivas chaves e avançam diretamente às quartas de final do Sul-Americano. Eles aguardam os adversários que virão da fase de 12, uma espécie de repescagem que reúne as duplas que ficaram no segundo lugar de cada grupo. As semifinais e finais acontecerão ao longo deste final de semana (5 e 6 de setembro).
Confira os resultados das duplas brasileiras na fase de grupos do Sul-Americano feminino
- André/Renato (BRA) 2 x 1 Martin/Quintero (CHI)
- André/Renato (BRA) 2 x Rubio/Luciano (URU)
- André/Renato (BRA) 2 x 0 Yeferson/Noriega (COL)
- Evandro/Arthur Lanci (BRA) 2 x 0 Molina/Carreño (PER)
- Evandro/Arthur Lanci (BRA) 2 x 0 Mocellini/Lambías (URU)
- Evandro/Arthur Lanci (BRA) 2 x 0 Riveros/Giuliano (PAR)
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