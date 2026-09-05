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Apenas 1 milésimo elimina Gabriel Bortoleto da classificação da F1 no GP da Itália

Brasileiro fica apenas 0s001 mais lento que Hamilton e vai largar em 11º em Monza

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
05/09/2026 12:03
Atualizado há 1 minutos
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Gabriel Bortoleto, de capacete no carro, participa do único treino livre do GP da Holanda de Fórmula 1
Gabriel Bortoleto no único treino livre do GP da Holanda de F1 (Foto: John Thys/AFP)

Gabriel Bortoleto ficou a apenas um milésimo de segundo de avançar ao Q3 da classificação do Grande Prêmio da Itália. Neste sábado (5), o brasileiro registrou 1m22s517 no Q2 e terminou na 11ª colocação, enquanto Lewis Hamilton garantiu a última vaga na fase decisiva com 1m22s516. O resultado marcou mais uma disputa apertada para o piloto da Audi em Monza.

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O brasileiro começou a classificação mostrando bom ritmo. No Q1, chegou a aparecer entre os três primeiros colocados e garantiu a vaga na segunda parte da sessão sem grandes dificuldades. Ao fim dos 18 minutos, Bortoleto registrou o 12º melhor tempo e avançou, enquanto seu companheiro de equipe, Nico Hulkenberg, também conseguiu seguir na disputa.

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No Q2, porém, a margem para erros diminuiu ainda mais. Bortoleto chegou à reta final da sessão, próximo da zona de classificação para o Q3, e voltou à pista em busca de uma última tentativa. O brasileiro conseguiu melhorar sua marca, mas não foi suficiente para garantir presença entre os dez primeiros.

Com o cronômetro zerado, Hamilton apareceu na 10ª colocação e tirou Bortoleto da zona de classificação. O piloto da Audi terminou a sessão com apenas 0s001 de diferença para o heptacampeão mundial e, por muito pouco, ficou fora do Q3. Assim, Bortoleto vai largar da 11ª posição no GP da Itália.

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Apesar da eliminação, o brasileiro levou a melhor no duelo interno da Audi. Hulkenberg também foi eliminado no Q2, mas ficou em 13º. Esse resultado amplia a vantagem de Bortoleto sobre o alemão nas classificações da temporada: 7 a 6 para o brasileiro.

A posição de largada, porém, será ainda melhor para Bortoleto. Kimi Antonelli vai sofrer uma punição por mudanças na unidade de potência do carro e terá de largar do fim do pelotão. Com isso, o brasileiro ganha uma posição e sai da 10ª colocação no GP da Itália.

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Agora, Gabriel Bortoleto terá a oportunidade de buscar uma corrida de recuperação em Monza. Embora seja improvável, não seria a primeira vez que o paulista sai do final do pelotão para o topo da tabela. Quem o acompanha desde 2024 sabe como o piloto gosta de correr em Monza.

Gabriel Bortoleto no pódio do GP de Monza
Gabriel Bortoleto no pódio do GP da Itália, em Monza (Foto: McLaren)
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