Líberos da Seleção usarão camisa das 'Meninas Superpoderosas' no Sul-Americano
Amarelinha terá coleção especial em referência às personagens do desenho
Unindo o entretenimento ao esporte, a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) divulgou, nesta sexta-feira (4), camisas especiais que serão usadas pelas líberos do Brasil em jogos do Campeonato Sul-Americano, no Maracanãzinho. O uniforme faz referência ao desenho "As Meninas Superpoderosas" e foi lançado com colaboração entre CBV, Volt Sport e Warner Bros. Discovery Global Consumer Products (WBDGCP).
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A coleção será composta por três modelos inspirados individualmente nas personagens Lindinha, Florzinha e Docinho, explorando, respectivamente, as cores azul, rosa e verde. Como complemento, uma quarta camisa, predominantemente preta, reunirá as três heroínas em uma única estampa.
A presença dos uniformes durante o Sul-Americano reforça a proposta de aproximar efetivamente entretenimento e esporte, fazendo com que a colaboração se torne parte da própria experiência competitiva. No torneio continental, o Brasil busca garantir vaga antecipada nas Olimpíadas de Los Angeles 2028.
— Esse desenho se conecta totalmente com nossa Seleção, que é formada por mulheres poderosas. Queremos cada vez mais lançar peças que tenham histórias e referências dentro da cultura e possam ser usadas como forma de expressão — disse Radamés Lattari, presidente da CBV.
Brasil no Sul-Americano de vôlei feminino
Além da venda online no "Vôlei Shop", as blusas inspiradas em "As Meninas Super Poderosas" estarão à venda em stands no Ginásio do Maracanãzinho (RJ), que recebe o Sul-Americano feminino entre os dias 8 e 13 de setembro. Confira a agenda da Seleção:
Terça-feira (8/09)
- Argentina x Peru - 14h
- Colômbia x Chile - 17h
- Brasil x Venezuela - 20h
Quarta-feira (9/09)
- Venezuela x Chile - 14h
- Argentina x Colômbia - 17h
- Brasil x Peru - 20h
Quinta-feira (10/09)
- Argentina x Chile - 14h
- Venezuela x Peru - 17h
- Brasil x Colômbia - 20h
Sábado (12/09)
- Peru x Colômbia - 10h30
- Brasil x Chile - 13h30
- Argentina x Venezuela - 16h30
Domingo (13/09)
- Peru x Chile - 9h
- Brasil x Argentina - 12h
- Colômbia x Venezuela - 15h
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