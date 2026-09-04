Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Líberos da Seleção usarão camisa das 'Meninas Superpoderosas' no Sul-Americano

Amarelinha terá coleção especial em referência às personagens do desenho

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
04/09/2026 16:41
Supervisionado porThiago Fernandes,
Favorite o Lance! no Google
Nyeme posa com camisa da Seleção insiparada em 'As Meninas Super Poderosas'
Nyeme posa com camisa da Seleção insiparada em 'As Meninas Super Poderosas' (Foto: Mauricio Val/FV Imagem)

Unindo o entretenimento ao esporte, a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) divulgou, nesta sexta-feira (4), camisas especiais que serão usadas pelas líberos do Brasil em jogos do Campeonato Sul-Americano, no Maracanãzinho. O uniforme faz referência ao desenho "As Meninas Superpoderosas" e foi lançado com colaboração entre CBV, Volt Sport e Warner Bros. Discovery Global Consumer Products (WBDGCP).

➡️ Ponteira da Seleção se lesiona e é desfalque no Sul-Americano

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

A coleção será composta por três modelos inspirados individualmente nas personagens Lindinha, Florzinha e Docinho, explorando, respectivamente, as cores azul, rosa e verde. Como complemento, uma quarta camisa, predominantemente preta, reunirá as três heroínas em uma única estampa.

continua após a publicidade

A presença dos uniformes durante o Sul-Americano reforça a proposta de aproximar efetivamente entretenimento e esporte, fazendo com que a colaboração se torne parte da própria experiência competitiva. No torneio continental, o Brasil busca garantir vaga antecipada nas Olimpíadas de Los Angeles 2028.

— Esse desenho se conecta totalmente com nossa Seleção, que é formada por mulheres poderosas. Queremos cada vez mais lançar peças que tenham histórias e referências dentro da cultura e possam ser usadas como forma de expressão — disse Radamés Lattari, presidente da CBV.

continua após a publicidade
Jogadoras da Seleção de vôlei com blusa inspirada em 'As Meninas Super Poderosas'
Jogadoras da Seleção de vôlei com blusas inspiradas em 'As Meninas Super Poderosas' (Foto: Mauricio Val/FV Imagem)

Brasil no Sul-Americano de vôlei feminino

Além da venda online no "Vôlei Shop", as blusas inspiradas em "As Meninas Super Poderosas" estarão à venda em stands no Ginásio do Maracanãzinho (RJ), que recebe o Sul-Americano feminino entre os dias 8 e 13 de setembro. Confira a agenda da Seleção:

Terça-feira (8/09)

  1. Argentina x Peru - 14h
  2. Colômbia x Chile - 17h
  3. Brasil x Venezuela - 20h

Quarta-feira (9/09)

  1. Venezuela x Chile - 14h
  2. Argentina x Colômbia - 17h
  3. Brasil x Peru - 20h

Quinta-feira (10/09)

  1. Argentina x Chile - 14h
  2. Venezuela x Peru - 17h
  3. Brasil x Colômbia - 20h

Sábado (12/09)

  1. Peru x Colômbia - 10h30
  2. Brasil x Chile - 13h30
  3. Argentina x Venezuela - 16h30

Domingo (13/09)

  1. Peru x Chile - 9h
  2. Brasil x Argentina - 12h
  3. Colômbia x Venezuela - 15h

*Horários de Brasília

✈️ Até 15% de cashback no Aviator - confira as regras da promoção
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Adriano agacha no fundo de quadra em Brasil x China pela Liga das Nações

Vôlei

AO VIVO: Siga o amistoso Brasil x França antes do Sul-Americano

Há 1 hora
Karina vibra em ponto do Sesc Flamengo na Superliga 2025/26

Vôlei

Ponteira da Seleção se lesiona e é desfalque no Sul-Americano

Há 2 horas
Bernardinho olha para a arquibancada em treino da VNL em Brasília

Vôlei

Brasil x França: horário e onde assistir ao jogo de vôlei

Há 3 horas
Com Gabi Guimarães no centro, jogadoras da Seleção Brasileira comemoram ponto na disputa de terceiro lugar do Campeonato Mundial de 2025, contra o Japão

Vôlei

Seleção Brasileira feminina de vôlei treina no Maracanãzinho

Há 5 horas
A oposta Kisy, à direita, segura o celular com a mão esquerda e tira selfie encostada na central Julia Kudiess, à esquerda

Vôlei

Kisy desabafa sobre lesão de Julia Kudiess: 'Sentimento de luto'

Há 18 horas
Thâmela e Vic em ação no Areia Games (Foto: Maurício Val)

Vôlei

Qual o caminho do vôlei de praia brasileiro rumo a Los Angeles 2028

Há 1 dia
Mais LANCE!
Gabi Guimarães atuando pela Seleção Feminina de Vôlei (Foto: CBV)

Gabi Guimarães desmente suposto veto do Sul-Americano: 'Estão todos alinhados'

Gabi Guimarães realiza movimento de ataque contra bloqueio duplo em Brasil x Itália pela semifinal do Campeonato Mundial de 2025

Conegliano se opõe à participação de Gabi no Sul-Americano, diz jornalista

Jogadoras da seleção feminina de vôlei comemoram durante jogo da VNL

Seleção Brasileira mira vaga na Copa do Mundo de Vôlei

Jordan Larson nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 (Foto: Divulgação/FIVB)

Carrasca do Brasil, Jordan Larson anuncia retorno ao vôlei

Vivian corre em quadra em partida do Brasil na Copa Sul-Americana de vôlei

Vivian: do Brasília à 'sucessão' de Macris na Seleção de vôlei

Tailândia se classifica para LA 2028

Tailândia e Rússia embaralham briga por vaga em LA28 no vôlei feminino

Giovanni Guidetti, técnico do vôlei feminino do Canadá, gesticula em partida da seleção

Técnico de vôlei disputará quinta Olimpíada por país diferente

Tailândia comemorando o título do Campeonato Asiático de Vôlei (foto: Reprodução do Instagram da Federação Tailandesa de Vôlei)

Vôlei: Tailândia ganha prêmio milionário após vaga olímpica inédita em LA 2028

Raphael Oliveira é o novo reforço do Cruzeiro (foto: Divulgação/Cruzeiro)

Multicampeão, Rapha volta ao Sada Cruzeiro após aposentadoria: 'Convite irrecusável'

De olhos fechados e com dentes à mostra, Lucarelli reage em jogo do Brasil pela VNL 2026

Na Itália, Seleção de vôlei perde mais uma antes do Sul-Americano

Nyeme treina com a Seleção Brasileira Feminina de Vôlei em Brasília

De volta à Seleção Brasileira, Nyeme projeta Sul-Americano de vôlei

seleção brasileira masculina de vôlei em ação na VNL 2026

Brasil encara Cuba em amistoso antes do Sul-Americano

Jogadores da Seleção Brasileira durante tempo técnico, escutando membros da comissão, em jogo contra a China pela VNL; no centro, Fernando Cachopa aparece com um semblante sério

Brasil perde para Itália antes do Pré-Olímpico de vôlei