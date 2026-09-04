Unindo o entretenimento ao esporte, a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) divulgou, nesta sexta-feira (4), camisas especiais que serão usadas pelas líberos do Brasil em jogos do Campeonato Sul-Americano, no Maracanãzinho. O uniforme faz referência ao desenho "As Meninas Superpoderosas" e foi lançado com colaboração entre CBV, Volt Sport e Warner Bros. Discovery Global Consumer Products (WBDGCP).

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A coleção será composta por três modelos inspirados individualmente nas personagens Lindinha, Florzinha e Docinho, explorando, respectivamente, as cores azul, rosa e verde. Como complemento, uma quarta camisa, predominantemente preta, reunirá as três heroínas em uma única estampa.

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A presença dos uniformes durante o Sul-Americano reforça a proposta de aproximar efetivamente entretenimento e esporte, fazendo com que a colaboração se torne parte da própria experiência competitiva. No torneio continental, o Brasil busca garantir vaga antecipada nas Olimpíadas de Los Angeles 2028.

— Esse desenho se conecta totalmente com nossa Seleção, que é formada por mulheres poderosas. Queremos cada vez mais lançar peças que tenham histórias e referências dentro da cultura e possam ser usadas como forma de expressão — disse Radamés Lattari, presidente da CBV.

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Jogadoras da Seleção de vôlei com blusas inspiradas em 'As Meninas Super Poderosas' (Foto: Mauricio Val/FV Imagem)

Brasil no Sul-Americano de vôlei feminino

Além da venda online no "Vôlei Shop", as blusas inspiradas em "As Meninas Super Poderosas" estarão à venda em stands no Ginásio do Maracanãzinho (RJ), que recebe o Sul-Americano feminino entre os dias 8 e 13 de setembro. Confira a agenda da Seleção:

Terça-feira (8/09)

Argentina x Peru - 14h Colômbia x Chile - 17h Brasil x Venezuela - 20h

Quarta-feira (9/09)

Venezuela x Chile - 14h Argentina x Colômbia - 17h Brasil x Peru - 20h

Quinta-feira (10/09)

Argentina x Chile - 14h Venezuela x Peru - 17h Brasil x Colômbia - 20h

Sábado (12/09)

Peru x Colômbia - 10h30 Brasil x Chile - 13h30 Argentina x Venezuela - 16h30

Domingo (13/09)

Peru x Chile - 9h Brasil x Argentina - 12h Colômbia x Venezuela - 15h

*Horários de Brasília

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