AO VIVO: siga a classificação do GP da Itália, etapa da F1

A Fórmula 1 retornou às atividades neste fim de semana, entre os dias 4 e 6 de setembro. Os pilotos já estiveram nas pistas do GP da Itália para os treinos e, para fechar o sábado (5), formam o grid de largada da prova principal. Acompanhe AO VIVO com o Lance!.



ATUALIZAÇÃO: Gabriel Bortoleto fica em 11º e cai no Q2.

➡️ Kimi Antonelli disputa com a Ferrari a torcida da F1 no GP da Itália

Tempo real da classificação do GP da Holanda na F1

*EM ATUALIZAÇÃO

Começa a última quali em Monza

🏁 FIM DO Q2! Antonelli assume a ponta; Bortoleto terminou em 11º lugar.

ELIMINADOS: Gabriel Bortoleto, Oliver Bearman, Nico Hulkenberg, Liam Lawson, Carlos Sainz e Esteban Ocon

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Brasileiro tenta, mas 1 milésimo o tira do Q3

Hamilton vai para 10º e coloca Bortoleto na zona de eliminação

Cronômetro encerrado!

Tetracampeão mundial vai para 5ª colocação, mas os outros dois permanecem na zona de eliminação

Opa! A maioria sai da pista, mas adivinha quem fica? Verstappen, Lawson e Sainz. Acho que eles estão revezando...

E chegou a McLaren... Norris conquista a liderança parcial, mas perde para Piastri

Que show da Alpine! Pierre Gasly no topo!

Kimi Antonelli assume a liderança, mas logo é superado por George Russell

Agora, o cenário se inverteu: o trio foi para os boxes, enquanto o resto do grid vai para a pista

A expectativa é que a dupla se ajude com vácuo

🟢 Q2 GREEN LIGHT 🟢



Red Bull, two by two... or should that be tow by tow 😉#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/wyQlMzYT6y — Formula 1 (@F1) September 5, 2026

Assim como na primeira sessão, Lawson é o primeiro na pista; desta vez, acompanhado de Verstappen e Carlos Sainz

Vai começar! Tempo reduzido em relação ao Q1. Agora, são apenas 15 minutos

🏁 FIM DO Q1! Gasly foi o mais rápido; Bortoleto é 12º.

ELIMINADOS: Yuki Tsunoda, Alex Albon, Valtteri Bottas, Sergio Perez, Fernando Alonso e Lance Stroll

Piastri até tentou, mas não conseguiu melhorar tempo e ficou em 11º, à frente de Bortoleto

Lindblad pula para 5º

Cronômetro encerrado!

Pilotos voltam para aproveitar os últimos 3 minutos de disputa

Apenas Lawson permanece na pista

Max Verstappen vai para os boxes e sai do carro, mas parece que é apenas para refrescar

Hulkenberg cai para a zona de eliminação

Com a chegada de todas as duplas das 4 potências da F1, Bortoleto vai para 11º lugar

Pierre Gasly surpreende e assume a liderança do grid

A Mercedes chegou! Antonelli e Russell pulam para o Top 3

Norris também supera Bortoleto, que cai para 6º

Apenas Lawson registrou volta com pneus médios; resto do pelotão está de macios

Verstappen (1º) e Piastri (3º) tiram o brasileiro do pódio

Enquanto isso, Bortoleto sobe para Top 3

Após os primeiros tempos marcados, é Charles Leclerc quem assume a ponta

Bortoleto também vai para a pista

Quem puxa o pelotão no Q1 é Liam Lawson

🟢 CLASSIFICAÇÃO INICIADA!

Relembre como foi o GP da Holanda:

Classificação do GP da Itália começa em 15 minutos

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A Itália e a Grã-Bretanha dividem um feito único na história da Fórmula 1. Os dois países receberam etapas em todas as 76 temporadas da categoria. Em Monza, Lewis Hamilton e Michael Schumacher também compartilham o posto de maiores vencedores do GP da Itália, com cinco vitórias cada.

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A última edição da corrida teve Max Verstappen como vencedor, mas o cenário mudou completamente em 2026. Desta vez, Kimi Antonelli chega à etapa em casa na liderança do Mundial de Pilotos. Aos 20 anos, o italiano soma 242 pontos e já subiu ao pódio em dez oportunidades, com quatro vitórias na temporada.

Logo atrás aparece George Russell, companheiro de Antonelli na Mercedes, com 193 pontos. Lewis Hamilton, agora na Ferrari, tem a mesma pontuação e completa a disputa pelas primeiras posições do campeonato. Assim, Monza recebe a F1 com o líder correndo diante da torcida italiana e a Ferrari tentando se aproximar do topo do Mundial.

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Kimi Antonelli na garagem da Mercedes no GP da Hungria pela F1 2026 (Foto: Attila KISBENEDEK / POOL / AFP)

🏎️ Gabriel Bortoleto na F1

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