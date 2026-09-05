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AO VIVO: siga o treino livre 3 do GP da Itália, etapa da F1

Acompanhe volta a volta da terceira atividade em Monza

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
05/09/2026 07:15
Atualizado há 1 minutos
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Carro de Max Verstappen é fotografado em alta velocidade durante a classificação do Grande Prêmio da Holanda de Fórmula 1
Max Verstappen durante a classificação do GP da Holanda (Foto: SIMON WOHLFAHRT / AFP)

A Fórmula 1 retornou às atividades do GP da Itália de 2026, neste sábado (5), com o terceiro treino livre. A etapa é disputada no Circuito de Monza e volta ainda hoje para a classificação. Acompanhe AO VIVO com o Lance!.

➡️ Kimi Antonelli será punido no GP da Itália e perde posições no grid da F1

Acompanhe o TL3

*EM ATUALIZAÇÃO

  • Britânico entra no Top 3
  1. Que estratégia... Hamilton aproveita o carro de Bortoleto para vácuo e abre volta rápida
  • Russell supera Antonelli pela topo da tabela
  1. Opa! Bortoleto melhora tempo e sobe para 6º
  • Leclerc tenta de novo e consegue de novo! Piloto da Ferrari pula para 2ª posição...
  1. Enquanto isso, destaque para Bortoleto em 9º lugar
  • Rápida bandeira amarela por conta de uma rodada de Liam Lawson
  1. Charles Leclerc chegou a subir para segunda colocação, mas teve tempo apagado
  • De compostos macios, Kimi Antonelli assume a liderança
  • Apenas a dupla da McLaren e George Russell ainda não foram para a pista
  • Os pilotos das equipes da parte de baixo da tabela começam a entrar na disputa
  1. Alex Albon tentou sair, mas um problema no volante o fez retornar para dentro da garagem
  1. Brasileiro testou, testou e voltou para a garagem! Entra um, sai outro: Nico Hulkenberg na pista!
  1. Saída dos boxes aberta, e Gabriel Bortoleto já está na pista

COMEÇOU!

  • Terceiro treino livre do GP da Itália começa em 15 minutos
  1. Relembre o GP da Holanda:

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E os horários do GP da Itália?

SÁBADO, 5 DE SETEMBRO
🏎️ Treino Livre 3 - 07h30 (de Brasília)
🏎️ Classificação - 11h (de Brasília

Apenas Itália e Grã-Bretanha ostentam o título de terem recebido corridas da F1 em todas as 76 temporadas da história. Os heptacampeões mundiais Lewis Hamilton e Michael Schumacher dividem também o posto de maiores vencedores do GP italiano, com cinco vitórias cada.

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Na etapa italiana do ano passado, foi Max Verstappen quem subiu ao pódio. Na atual temporada, Kimi Antonelli, da Mercedes, chega à corrida em casa como líder do Mundial de Pilotos. O italiano de 20 anos soma 242 pontos, tendo subido ao pódio em 10 oportunidades, considerando 4 vitórias. Logo atrás, vem George Russell, seu companheiro de equipe, com 193 pontos somados. Empatado com ele, está Lewis Hamilton, da Ferrari.

Lewis Hamilton em ação no GP da Holanda pela F1 2026
Lewis Hamilton em ação no GP da Holanda pela F1 2026 (Foto: JOHN THYS / AFP)

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