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Ponteira desabafa após ser cortada do Sul-Americano

Karina sofreu uma lesão no tornozelo direito durante jogo-treino e ficará fora da competição no Maracanãzinho

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
05/09/2026 09:41
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Karina, ponteira da Seleção Brasileira e do Sesc Flamengo, posa com o troféu da Copa Sul-Americana
Karina foi campeã da Copa Sul-Americana de 2026 com a Seleção Brasileira B (Foto: Reprodução/Instagram)

A ponteira Karina está fora do Campeonato Sul-Americano de Vôlei. A jogadora sofreu uma lesão no tornozelo direito durante um jogo-treino no Centro de Treinamento da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), em Saquarema, e precisará se afastar das quadras por um período.

Também atleta do Flamengo, Karina se machucou durante um deslocamento para fazer uma recepção. O problema físico ocorreu justamente na reta final de preparação para a competição continental, que será disputada no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.

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Após ter o corte confirmado, a ponteira se pronunciou nas redes sociais e lamentou a necessidade de interromper a preparação para o Sul-Americano. A atleta ressaltou o empenho dos últimos meses para buscar espaço na Seleção Brasileira e destacou o momento especial que vinha vivendo na equipe.

Antes de se juntar ao grupo principal, Karina teve papel de destaque na Seleção B. Como capitã, comandou a equipe na conquista da Copa Sul-Americana e, posteriormente, passou a integrar os trabalhos da seleção principal na preparação para a disputa que vale a classificação olímpica para Los Angeles.

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Com a lesão, os planos mudaram. Fora do torneio e afastada temporariamente das quadras, a ponteira agora concentra os esforços no tratamento e na recuperação. Em sua mensagem, reforçou que pretende transformar o período em aprendizado e voltar ainda mais preparada.

— Ah, a vida de atleta… ela é feita de desafios, conquistas e também de situações que a gente não escolhe passar — afirmou.

A jogadora também reconheceu que o momento não estava nos planos, mas destacou a importância de seguir em frente e manter a disciplina durante a recuperação.

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— Não era o caminho que eu imaginava, mas sigo tranquila para as próximas etapas, cercada de pessoas especiais e grata pelas emoções únicas que o vôlei tem me proporcionado. Agora, é focar 100% na recuperação, tirar os aprendizados do processo e colocar em prática, mais do que nunca, uma marca registrada da minha carreira: disciplina.

Atletas demonstram apoio a Karina

A publicação da ponteira repercutiu entre jogadoras da Seleção Brasileira. Kisy, oposta da equipe nacional, deixou uma mensagem de carinho para a companheira. Capitã do Seleção, Gabi Guimarães também se manifestou e desejou força à atleta durante o período de recuperação:

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— Boa recuperação, irmã! Na torcida por você.

A líbero Nyeme foi outra jogadora a enviar uma mensagem de apoio:

— Kakazinha, Deus te abençoe na recuperação!

As centrais Lorena e Diana, além da líbero Natinha, também interagiram com a publicação e reforçaram o apoio à ponteira neste momento de afastamento das quadras.

➡️ Seleção Brasileira feminina de vôlei treina no Maracanãzinho

Karina vibra em ponto do Sesc Flamengo na Superliga 2025/26
Karina vibra em ponto do Sesc Flamengo na Superliga 2025/26 (Foto: Reprodução/Instagram)

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