Seleção de vôlei é derrotada pela França em amistoso

Nesta sexta-feira (4), a Seleção Brasileira masculina de vôlei amargou mais uma derrota na preparação para o Campeonato Sul-Americano. O time de Bernardinho perdeu para a França por 3 sets a 0 (27/25, 25/21 e 25/16), em amistoso disputado na Adidas Arena, em Paris.

➡️ Veja os lances da partida

O técnico brasileiro entrou em quadra com a seguinte escalação: Cachopa (levantador), Darlan (oposto), Lucarelli e Adriano (ponteiros), Pinta e Flávio (centrais), Maique (líbero). Ao longo do duelo, Honorato, Bryan, Matheus Brasília, Judson e Arthur Bento foram acionados.

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Esta é a terceira derrota consecutiva do Brasil em amistosos preparatórios para o torneio continental, que vale vaga para as Olimpíadas de Los Angeles 2028. Antes do duelo contra a França, a Seleção terminou a Copa FIPAV com uma vitória (Alemanha) e duas derrotas (Itália e Cuba) em três jogos. Agora, a Amarelinha retorna ao Brasil para finalizar os treinamentos para o Sul-Americano, que começa em 15 de setembro.

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Como foi o jogo?

1º set

A partida começou bastante equilibrada, e ambas as equipes tinham dificuldade para construir distância no placar. A França chegou à "casa dos 20" com vantagem de dois pontos e teve o set point no 24 a 23, salvo por Darlan em ponto de saque. Depois disso, um erro de serviço de Lucarelli deu mais um ponto de set para os franceses. Dessa vez, eles não desperdiçaram e fecharam a parcial em 27 a 25 com ataque para baixo do ponteiro Henno.

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2º set

O Brasil voltou em melhor ritmo para o segundo set. Em boa passagem de Darlan pelo saque, a Seleção abriu 5 a 2, mas a França logo virou no 6 a 2, impulsionada pela eficiência ofensiva de Henno. A partir daí, o confronto seguiu acirrado. Sem conseguir conter o ímpeto francês e com pouca constância no saque, o time de Bernardinho viu a França espaçar o placar e levar a segunda parcial por 25 a 21, após erro de recepção de Adriano que levou à bola de xeque de Magnin.

Adriano faz defesa em Brasil x China pela semana 3 da Liga das Nações (Foto: Volleyball Wolrd)

3º set

Sem conseguir conter a ofensiva francesa, o Brasil viu o adversário abrir 9 a 3 em boa sequência do oposto Boyer no saque. A falta de soluções em quadra prosseguiu, e a Seleção jogou atrás do placar ao longo de toda a parcial. Do lado francês, jogadores como o ponteiro Henno e o levantador Brizard fizeram a diferença, deixando o time da casa tranquilo na parcial. Assim, a França fechou o set em 25 a 16 e venceu a partida por 3 sets a 0.

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