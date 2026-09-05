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Feito inédito de Bortoleto no GP da Itália marcou caminho até a F1

Brasileiro largou em último e venceu em Monza antes de conquistar o título da F2 em 2024

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
05/09/2026 10:30
Atualizado há 1 minutos
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Gabriel Bortoleto na F1 2026 pela Audi (Foto: WILLIAM WEST / AFP)
Gabriel Bortoleto na F1 2026 pela Audi (Foto: WILLIAM WEST / AFP)

Gabriel Bortoleto chegou a Monza, em 2024, precisando reagir na briga pelo título da Fórmula 2. A classificação, porém, transformou o fim de semana em um desafio ainda maior: o brasileiro largaria apenas em 22º na corrida principal. Pontuar já parecia uma missão complicada, mas ele foi além e protagonizou uma das vitórias mais marcantes de sua campanha rumo ao título.

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Naquele momento, Isack Hadjar liderava o campeonato com 165 pontos, contra 129 do brasileiro. O francês, que atualmente corre pela Red Bull, largava entre os primeiros colocados, enquanto Bortoleto precisava atravessar praticamente todo o pelotão. Mesmo assim, ao fim da corrida, a diferença entre os dois havia caído de 36 para apenas 10,5 pontos.

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Da 22ª posição à vitória em Monza

Bortoleto não perdeu tempo para iniciar a recuperação. Logo nas primeiras voltas, o brasileiro escapou das confusões e começou a ganhar posições, beneficiado também pelos incidentes que movimentaram a corrida. Uma colisão ainda provocou a entrada do safety car no momento decisivo para a estratégia do piloto da Invicta.

Enquanto alguns dos rivais já haviam feito a parada obrigatória, Bortoleto permaneceu na pista e aproveitou a neutralização para trocar os pneus. E a estratégia funcionou perfeitamente. O paulista, então, voltou à corrida à frente de pilotos que haviam parado antes e passou a ter a vitória como uma possibilidade real. A partir dali, restava apenas buscar os carros que ainda estavam à frente.

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Sem esperar as novas paradas, Bortoleto iniciou outra sequência de ultrapassagens e rapidamente apareceu entre os primeiros. Quando os últimos pilotos à frente entraram nos boxes, o brasileiro assumiu a liderança. Zane Maloney ainda tentou reduzir a diferença, mas não conseguiu alcançar o piloto da Invicta.

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Depois de largar em 22º, Bortoleto cruzou a linha de chegada em primeiro e conquistou sua segunda vitória na temporada. Hadjar, principal rival na disputa pelo título, terminou apenas em 11º e ficou fora da zona de pontuação. O resultado mudaria de vez o rumo do campeonato.

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A vitória em Monza abriu caminho para uma reta final histórica. Bortoleto pontuou nas três etapas seguintes e aproveitou a queda de rendimento de Hadjar para assumir a liderança do campeonato. No fim da temporada, o brasileiro confirmou o título da Fórmula 2 logo em seu ano de estreia, repetindo o feito que havia conquistado na Fórmula 3 em 2023.

Gabriel Bortoleto no pódio do GP de Monza
Gabriel Bortoleto no pódio do GP da Itália, em Monza (Foto: McLaren)
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