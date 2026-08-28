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Ex-recordista mundial ficou 'em choque' após feito de Piu

O brasileiro Alison dos Santos correu os 400 metros com barreiras em 45s80

PorBeatriz PinheiroSão Paulo (SP)
28/08/2026 21:07
Atualizado há 2 minutos
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O norueguês Karsten Warholm e o brasileiro Alison dos Santos se cumprimentam durante etapa da Silésia da Diamond League
O norueguês Karsten Warholm e o brasileiro Alison dos Santos se cumprimentam durante etapa da Silésia da Diamond League (Foto: Wojtek RADWANSKI / AFP)

O norueguês Karsten Warholm foi o dono do recorde mundial nos 400 metros com barreiras por pouco mais de cinco anos. O reinado acabou na última quinta-feira (27), quando Alison dos Santos, o Piu, fez o tempo de 45s80 na etapa de Zurique da Diamond League. Principal rival do brasileiro, o atleta europeu admitiu a surpresa ao ver sua marca cair.

➡️Alison dos Santos quebra recorde mundial dos 400m com barreiras

➡️Veja quanto Alison dos Santos ganhou de premiação por recorde mundial

— Minha primeira reação, honestamente, foi de choque. Eu fiquei chocado, porque tivemos uma disputa muito acirrada quatro dias antes, na Polônia. Mas ele é um ótimo competidor, um atleta realmente muito rápido - disse Warholm, ao Athletics Weekly.

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Tricampeão mundial e campeão olímpico, o norueguês se tornou recordista mundial da prova na final dos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021, 45s94. Na disputa pela Diamond League, Alison dos Santos também quebrou a barreira dos 46 segundos, em uma prova de domínio do início ao fim.

— Tenho que parabenizá-lo e lhe dar o respeito que ele merece, porque eu mesmo já quebrei a barreira dos 46 segundos, e isso é muito especial. A largada foi bem forte, mas senti ele chegando perto de mim ali pela altura do terceiro ou quarto obstáculo. É algo bem incomum para mim, e não tive a sensação de ter largado devagar - completou.

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Alison dos Santos registrou o melhor tempo do ano nos 400m com barreiras
Alison dos Santos registrou o melhor tempo do ano nos 400m com barreiras (Foto: Dan Vernon/Wanda Diamond League)

Após recorde, Piu tem agenda cheia

Depois do feito histórico, Piu tem agenda cheia no mês de setembro. Nos dias 4 e 5 de setembro, o brasileiro estará em Bruxelas, na Bélgica, para a final da Diamond League. Na sequência, entre os dias 11 a 13, o brasileiro segue para Budapeste, na Hungria, para o Mundial Ultimate da World Athletics.

Por fim, Alison dos Santos representará o Brasil nos Jogos Sul-Americanos de Santa Fé, na Argentina, entre os dias 22 e 25. Seu treinador, Felipe de Siqueira, também foi convocado.

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