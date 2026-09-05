Olá, amigos, tudo bem?

Depois de algumas semanas bem movimentadas nos Estados Unidos, voltei ao Brasil na terça-feira, dia 1º, e escrevo hoje aqui de Curvelo, em Minas Gerais, onde estou para as disputas da oitava etapa do Bradesco Stock Car Pro Series. Mas, antes de falar das atividades da Mercado Livre Racing aqui no Circuito dos Cristais, fico feliz em poder anunciar a contratação do piloto Mick Schumacher como titular da equipe Meyer Shank Racing.

É a concretização de uma conversa que se estendeu por um tempinho, mas que em pouco tempo revelou objetivos convergentes. Todos nós da equipe estamos muito felizes em receber o piloto alemão como nosso novo membro para a temporada 2027 da IndyCar. Sou testemunha de que o entusiasmo é enorme de ambas as partes para iniciarmos o trabalho conjunto o quanto antes.



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É muito legal ter um sobrenome tão importante do automobilismo mundial na nossa equipe e o Mick é um piloto que chega com boas credenciais e uma vontade muito grande. Ele tem se saído muito bem nesta temporada de estreia dele na IndyCar, provou que aprende muito rápido e se adaptou com muita facilidade, além de entregar muita velocidade. Será muito bom trabalhar com ele e as pessoas que o cercam. Devo dizer, sem medo de errar, que as nossas expectativas são as melhores com o Mick e o Marcus Armstrong para o próximo ano.

Neste final de semana, em Laguna Seca, termina o NTT IndyCar Series 2026 e o piloto que se despede, o Felix Rosenqvist, tem tudo para fechar com chave de ouro sua participação no nosso time, antes de ir para a McLaren, cujo ponto alto foi a sensacional vitória na Indy 500 deste ano. Isso sem contar as boas condições de o Marcus encerrar sua primeira temporada conosco com outro bom resultado, uma vez que ele conquistou marcas importantes ao longo de 2026 e desde já se apresenta com um nome de destaque para o próximo ano.

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Stock Car em Minas Gerais

E por falar em entusiasmo, estou muito feliz em estar novamente em Minas Gerais, estado que aprendo a gostar cada vez mais. Some-se a isso a grande evolução que a Mercado Livre Racing vem demonstrando nos últimos eventos, razão pela qual estou muito animado com o que Thiago Camilo, César Ramos e eu poderemos fazer nessa etapa. Todo o grupo da A. Mattheis Motorsport tem trabalhado muito, com dedicação incrível, de modo que os resultados vão aparecendo.

O programa da categoria para equilibrar performances tem permitido que algumas alterações no carro resultem em melhor desempenho. Isso tudo me deixa muito animado. Estou adorando correr no Brasil novamente. O clima na equipe é ótimo e a vontade de vencer está estampada na fisionomia de todos. É por isso que quero voltar aqui na semana que vem para comemorar outro bom resultado. Sabem como é, já peguei o gostinho de ganhar um troféu na corrida passada é agora quero mais, um novo por corrida. Por que não, né?



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Excelente final de semana e até semana que vem.