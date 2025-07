Medalhista olímpico morre atingido por um raio

O norueguês medalhista olímpico Audun Grønvold morreu nesta terça-feira (15), após ser atingido por um raio.

O antigo atleta da seleção norueguesa de esqui alpino e ski-cross, Audun Grønvold, faleceu aos 49 anos. Ele foi recentemente atingido por um raio durante uma viagem a uma cabana e, embora tenha sido rapidamente hospitalizado para tratar dos ferimentos, não resistiu. O óbito ocorreu na noite de terça-feira, 15 de julho de 2025.

O norueguês de 49 anos, ganhou a medalha de bronze no esqui cross durante Jogos Olímpicos de Inverno de Vancouver 2010. Anteriormente, ele já havia sido bronze no Campeonato Mundial de esqui cross de 2005.

— O esqui norueguês perdeu uma figura significativa, o que significou tanto para o ambiente alpino como para o estilo livre. Audun teve uma grande carreira tanto no alpino quanto no esqui-cross, antes de se tornar o treinador da seleção nacional de esqui-cross. Como companheiro de equipe, treinador, colega e amigo, deixou pistas profundas no esqui — lamenta o Gestor Desportivo Claus da seleção norueguesa de alpinismo, Johan Ryste.

Carreira de Audun Grønvold

Audun foi um atleta de ponta na seleção nacional alpina por vários anos, transitando depois para se tornar um pioneiro no estilo livre e esqui-cross norueguês. Sua carreira na equipe nacional alpina durou de 1993/94 a 2003/04. No esqui-cross, ele obteve resultados notáveis, incluindo uma medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Inverno de Vancouver em 2010, um bronze na Copa do Mundo e, o ponto alto, uma vitória geral na Copa geral de esqui-cross em 2007.

