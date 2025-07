Embora esteja em negociação com a Mercedes para a F1 2026, Max Verstappen mostrou confiança no projeto da Red Bull. Os rumores indicam que a esquadra alemã é a mais desenvolvida no projeto, enquanto outros boatos destacam que o time dos energéticos não vai tão bem assim. Apesar disso, o tetracampeão citou a situação do regulamento atual e frisou que as coisas podem mudar de forma repentina na Fórmula 1.

A Fórmula 1 vai passar por uma mudança no regulamento dos carros e dos motores em 2026 e, embora tenha admitido alguns problemas com a nova tecnologia, a Red Bull garantiu que "está em dia" com o desenvolvimento do projeto. Vale lembrar que essa é a primeira vez que o time austríaco desenvolve um motor do zero. Por isso, o ex-chefe Christian Horner disse que a equipe enfrenta alguns desafios.

Por outro lado, os rumores do paddock dizem que, assim como foi quando o regulamento atual de motores entrou em vigor em 2014, a Mercedes é a fornecedora que está mais na frente no desenvolvimento do projeto. E o time de Toto Wolff tem claro interesse em contar com Verstappen para o ano que vem. O tetracampeão, no entanto, minimizou a questão da ordem de forças e disse que as coisas mudam rápido na F1.

— São muitas as dúvidas para 2026, mas a única coisa que preciso fazer é ser rápido, independente de onde eu esteja. Olhando para o regulamento atual, ninguém esperaria que a McLaren se tornasse uma potência de repente, e o oposto aconteceu com a gente. Tudo correu muito bem desde o início das novas regras, mas, no final, foi um pouco difícil para nós. É algo que precisamos descobrir o porquê: "Por que não evoluímos como os outros times?". Então tudo muda muito rápido — destacou Verstappen, que completou:

— Mas, por outro lado, 2026 é completamente diferente e também é preciso um carro. E naquela geração fizemos o oposto, começamos atrás e terminamos vencendo. Então é difícil explicar tudo e entender como as coisas podem ser boas ou medianas.

A Fórmula 1 volta de 25 a 27 de julho em Spa-Francorchamps, que recebe o GP da Bélgica.