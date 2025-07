Algoz em Halle e número 3 da Itália elogia João Fonseca

Número 3 da Itália e 19º do mundo, Flavio Cobolli precisou salvar match-point para derrotar João Fonseca, mês passado, na grama do ATP 500 de Halle. Nesta terça-feira, o jovem anfitrião, de 23 anos, que disputa, em Bari, a Copa Hopman (torneio exibição misto entre países e que não conta pontos para o ranking) elogiou o número 1 do Brasil:



➡️ Imagens do título de Sinner contra Alcaraz em Wimbledon



➡️ Anisimova chora após perder a final de Wimbledon

continua após a publicidade

➡️ Em Wimbledon, Swiatek chega à 100ª vitória em Slams



Semana passada, em Wimbledon, Cobolli protagonizou seu maior feito em Grand Slams até aqui, parando nas quartas de final, quando foi derrotado pelo sérvio e heptacampeão, Novak Djokovic. Nesta terça, o italiano elogiou o número 1 do Brasil, ao falar da nova geração do tênis mundial:



- Sobre o João, acho impressionante! (Ele) Bate bem forte na bola e é sempre duro jogar contra. João é um lutador em quadra e leva os adversários sempre ao limite. Tenho certeza de que terá uma carreira incrível e só desejo o melhor para ele - declarou o terceiro melhor italiano da atualidade, atrás apenas de Jannik Sinner, líder, e de Lorenzo Musetti, número 7.

Aos 23 anos, o italiano destacou nomes do tênis brasileiro:

- O Brasil tem feito um belo trabalho há algum tempo. E isso é ilustrado nas figuras de grandes atletas como Bia (Haddad Maia) e João. No geral, há um movimento que vem gerando avanços para o tênis brasileiro faz algum tempo.

continua após a publicidade

Cobolli celebra momento do tênis italiano



Jogando ao lado de Lucia Bonzetti, Cobolli exalta também o trabalho efetivado no tênis de seu país, que soma 9 homens entre os 100 melhores do mundo e outras três mulheres entre as melhores do mundo.

- É difícil apontar uma só razão para esse ressurgimento. Acho que é uma combinação de fatores envolvendo todo o ecossistema do tênis italiano. Jogadores, treinadores, a Federação, enfim, tudo, Todos nós estamos trabalhando na direção certa e já podemos ver os resultados”, declarou.

continua após a publicidade

Por fim, Cobolli exalta estar disputando mais um torneio por equipes defendendo seu país:



- Competições de equipe são sempre importantes. Para mim, elas têm sempre um valor especial e me motivam bastante. A Hopman tem uma tradição muito grande, do qual os melhores tenistas da história do esporte já participaram. Então é uma honra fazer parte dessa história. E o fato de ser realizado na Itália torna o evento ainda mais emocionante para mim.



Parceira de equipe de João Fonseca avança na Romênia



Parceira de equipe, a Yes Tennis, de João Fonseca, no Rio, a também carioca Ingrid Martins avançou nas duplas em Iasi, na Romênia. Nesta quarta, a número 71 do mundo e a americana Quinn Gleason derrotaram a espanhola Aliona Bolsova e a russa Amina Anshba por 2 sets a 1, com parciais de 4/6 7/5 e 10/5.

Por vaga na semifinal, a dupla da brasileira enfrenta, na quinta-feira, a argentina Maria Carle e a suíça Simone Waltert .



João Fonseca, por sua vez, volta às quadras no Masters 1000 de Toronto, que começa no próximo dia 27.



➡️ João Fonseca cresceu mais de 500% nas redes sociais