Após perder o cinturão dos meio-pesados (93 kg) para Magomed Ankalaev no UFC 313, Alex ‘Poatan’ continua participando de eventos fora do octógono e chamou recentemente a atenção dos fãs de uma maneira diferente: jogando futebol. Durante uma visita à sede do Bayern de Munique, na Alemanha, o brasileiro se envolveu em uma ação promocional com o clube alemão, mostrando que, além de sua carreira nas lutas, também possui certa habilidade nos gramados.

Na companhia de Zé Roberto, ex-meia da Seleção Brasileira e ícone do Bayern, Alex Poatan participou de atividades recreativas no centro de treinamento. Em vídeos compartilhados nos stories do Instagram, ele aparece trocando passes com o ex-jogador e se desafiando em testes de controle e precisão, incluindo acertos em alvos com toques de calcanhar. Com bom humor, o ex-campeão de duas divisões do UFC reconheceu que a tarefa não foi fácil.

Veja o print

- Fazia muito tempo que eu não fazia isso. É difícil. Com 18 anos, eu tentei jogar e briguei - comentou Alex Poatan.

Mesmo após a derrota no octógono, o lutador permanece como um dos nomes mais populares e respeitados do esporte. Enquanto aguarda os próximos passos em sua carreira no MMA, ele aproveita para experimentar novas vivências — até mesmo nos campos de futebol.

Próxima luta de Poatan

Embora ainda não haja uma confirmação oficial, é esperado que Poatan retorne ao cage para uma revanche contra Magomed Ankalaev. Desde a vitória no UFC 313, o russo tem provocado o ex-campeão nas redes sociais, aumentando as expectativas para um segundo confronto entre os dois.

Alex Poatan em ação no UFC 313 (Foto: Reprodução/Instagram)

