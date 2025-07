McLaren reforça que Piastri e Norris vão ‘decidir’ campeão da F1 2025

A McLaren não pretende impor ordens de equipe entre Oscar Piastri e Lando Norris na segunda metade da temporada 2025 da Fórmula 1. Com a dupla separada por apenas oito pontos no topo da tabela, o CEO Zak Brown reforçou que a disputa pelo título será resolvida entre os dois na pista — sem qualquer interferência da equipe.

Piastri lidera o Mundial de Pilotos com 234 pontos, seguido de perto por Norris, que soma 226. Max Verstappen, terceiro colocado, já está 69 pontos atrás do australiano. Caso não haja nenhum acontecimento extraordinário, o título parece caminhar para as mãos de um dos dois pilotos da McLaren, que buscam a conquista inédita.

Brown admitiu que as disputas já renderam momentos tensos para o time, como o toque entre eles no GP do Canadá. Ainda assim, o dirigente da McLaren garantiu que os dois têm liberdade para lutar pela taça.

— Estamos deixando Oscar e Lando brigarem. Cabe a eles decidir quem vence o campeonato. Acredito que ainda precisamos aumentar um pouco a vantagem para ficarmos realmente tranquilos, mas espero que seja um dos dois — afirmou, durante o Festival de Velocidade de Goodwood.

A confiança também se apoia no enorme domínio no Mundial de Construtores, em que a McLaren já soma 460 pontos e lidera com folga de 238 para a Ferrari. Para Brown, isso dá margem para liberar a disputa interna sem prejudicar o resultado coletivo.

— Na F1, você nunca está 100% confortável, então deixamos a disputa seguir. A Áustria foi um grande exemplo de como podem lutar duro e limpo — concluiu.

Apesar do incidente no Canadá, que culminou no abandono de Norris, o dirigente segue tranquilo em relação à disputa interna. Na temporada, as ‘regras papaia’ continuam a ser respeitadas pelos pilotos.

A Fórmula 1 volta de 25 a 27 de julho em Spa-Francorchamps, que recebe o GP da Bélgica.