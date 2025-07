Bortoleto supera companheiro da Sauber em quali na F1 2025

Gabriel Bortoleto faz uma temporada de estreia promissora na Fórmula 1. Pior equipe da F1 2024, a Sauber conta com uma dupla impressionante com o brasileiro e o alemão Nico Hulkenberg. O veterano já garantiu 37 pontos para o Mundial de Pilotos, enquanto Bortoleto tem apenas quatro. Apesar disso, o último campeão da F2 lidera a equipe nas qualificatórias até a metade da temporada.

Segundo levantamento do "Delta Data", perfil especialista em estatística de automobilismo, Bortoleto esteve à frente do companheiro em mais oportunidades. Em questão de números, o novato foi mais rápido que Hulkenberg em sete etapas de classificação, contra cinco do alemão.

Vale destacar que, nas qualificatórias de corridas sprint, a disputa entre os pilotos está empatada. O brasileiro foi mais rápido no GP da China, e Hulkenberg levou a melhor nos Estados Unidos.

O destaque da dupla vai para o GP da Austrália, entre os dias 26 a 29 de junho, quando ambos os pilotos estiveram na zona de pontuação ao fim da corrida. Na qualificatória, o brasileiro havia garantido a oitava posição sem muitos problemas. Por outro lado, Hulkenberg largou em último após difícil etapa no sábado. Apesar disso, o alemão escalou todo o pelotão para terminar em nona colocação, logo atrás do companheiro de Sauber.

Confira diferença entre os pilotos da Sauber em cada quali na F1 2025

GP da Austrália: Bortoleto - 0,141% mais rápido GP da China: Hulkenberg - 0,216% mais rápido GP da China (SQ): Bortoleto - 0,147% mais rápido GP do Japão: Bortoleto- 0,071% mais rápido GP do Bahrein: Hulkenberg - 0,452% mais rápido GP da Arábia Saudita: Hulkenberg - 0,438% mais rápido GP de Miami: Bortoleto - 0,014% mais rápido GP de Miami (SQ): Hulkenberg - 0,865% mais rápido GP da Emília Romagna: Bortoleto - 0,263% mais rápido GP de Mônaco: Hulkenberg - 0,119% mais rápido GP da Espanha: Bortoleto - 0,199% mais rápido GP do Canadá: Hulkenberg - 0,086% mais rápido GP da Áustria: Bortoleto - 0,384% mais rápido GP da Grã-Bretanha: Bortoleto - 0,173% mais rápido

