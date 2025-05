Conforme Anthony Smith havia sugerido, Jon Jones pode estar realizando um "jogo mental" com Tom Aspinall. Esta pode ser a única explicação para que, após várias declarações desvalorizando a importância de um confronto entre eles para seu legado, o campeão dos pesos-pesados do UFC tenha decidido incluir o rival inglês em seu "time dos sonhos" do MMA.

Tudo começou com uma publicação no Instagram do perfil oficial do evento 'Dirty Boxing Championship', do qual o próprio Jones é um dos sócios. Nessa publicação, os fãs são convidados a montar um "time dos sonhos" com um orçamento de 10 dólares, escolhendo entre nove lutadores agrupados por faixas de preço: 2, 3 e 5 dólares.

Nos comentários da postagem, Jones formou uma equipe com Yoel Romero (5 dólares), Alex Poatan (3 dólares) e Tom Aspinall (2 dólares). Além de escolher o rival inglês, o campeão surpreendeu ao se deixar de fora da escalação, mesmo estando entre as opções mais caras.

Jon Jones vs Tom Aspinall

O tão esperado confronto entre Jon Jones e Tom Aspinall pela unificação do título peso-pesado do UFC tem se tornado uma das maiores novelas do MMA mundial recentemente. Como campeão linear da categoria, Jon Jones tem, aparentemente, dificultado as negociações para a realização do combate, alegando falta de interesse em enfrentar o inglês e mencionando uma possível aposentadoria. Enquanto isso, o campeão interino tem feito de tudo para convencer seu rival a reconsiderar, mas já demonstra impaciência com a demora.

