WSL: etapa de Jeffreys Bay pode ter final brasileira; veja cenários

Dois brasileiros seguem na disputa da etapa de Jeffreys Bay, a nona do Championship Tour da World Surf League (WSL), com chances de protagonizar uma final. Yago Dora, atual líder do ranking, e Filipe Toledo, ainda na briga por uma vaga no Finals, estão nas quartas de final, em lados opostos da chave.

No caminho para uma possível final, Yago Dora precisa superar o italiano Leonardo Fioravanti e passar pelo vencedor do confronto entre Kanoa Igarashi e Griffin Colapinto. Já o bicampeão Filipe Toledo precisa derrotar o francês Marco Mignot e superar o vencedor da bateria entre Connor O'Leary e Ethan Ewing.

Após adiamentos por condições climáticas, o retorno das baterias em Jeffreys Bay está programada para a madrugada desta sexta-feira (18), data prevista para a realização de todas as baterias até a final. Yago e Filipe são os únicos brasileiros ainda vivos na etapa da África do Sul. Luana Silva, Miguel Pupo e Alejo Muniz pararam na repescagem, enquanto Ítalo Ferreira e João Chianca avançaram até as oitavas de final.

Filipe Toledo segue na disputa em Jeffreys Bay (Foto: Alan van Gysen/ WSL)

Cenário inédito em 2025

Uma final 100% brasileira seria inédita na temporada 2025 do Championship Tour, já que a última vez que esse cenário aconteceu foi na etapa de Saquarema, em junho de 2024. Na ocasião, o título foi disputado entre Ítalo Ferreira e Yago Dora, com o potiguar se sagrando campeão.

Neste ano, a etapa de Saquarema foi atípica. Sem nenhum brasileiro na final masculina, o título ficou com o estadunidense Cole Houshmand, que derrotou o compatriota Griffin Colapinto. Até então, apenas surfistas do país haviam conquistado o título da etapa do Rio de Janeiro. Entre as mulheres, Luana Silva manteve a tradição brasileira de chegar à decisão, terminando com o vice-campeonato.