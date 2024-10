Com emoção, Alex Poatan derrota Khalil Rountree Jr. e mantém cinturão no UFC 307

(Foto: Divulgação / UFC)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/10/2024 - 02:18 • Utah (EUA)

Chama! Alex Poatan reescreve a história no UFC ao vencer Khalil Rountree Jr. e seguir campeão do peso meio-pesado. Neste domingo (6), em Utah, Estados Unidos, Pereira começou abaixo, mas no quarto round, atropelou o americano e levou a luta por nocaute técnico. Além do paulista, outros dois brasileiros venceram na noite.

No card principal, José Aldo e Ketlen Vieira tiveram boas atuações, mas saíram derrotados para os advesários, ambos dos Estados Unidos. No preliminar, Iasmin Lucindo derrotou Marina Rodriguez e César Almeida bateu Ihor Potieria. A única troca de cinturão na noite foi pelo título do peso galo feminino, onde Julianna Peña destronou Raquel Pennington.

🥊 ALEX "POATAN" PEREIRA X KHALIL ROUNTREE JR.

No primeiro round, Poatan começou tentando surpreender logo na primeira ação, mas foi anulado. No resto do assalto, o americano conseguiu os melhores golpes e conseguiu neutralizar o brasileiro. Porém, no segundo round, Alex conseguiu encaixar na luta e teve boa sequência de jabs, mas Khalil reagiu e quase derrubou Pereira.

No terceiro round, Poatan cresceu na luta e cravou bons golpes. Khalil sentiu e diminuiu o ritmo, tomou joelhadas e não conseguiu responder as ações do brasileiro, como estava nos momentos anteriores. No quarto assalto, Alex deu aula e castigou o adversário durante quatro minutos e meio, quando nocauteou Rountree e reteve o cinturão.

(Foto: Divulgação / UFC)

Com a vitória, Alex desbancou Ronda Rousey e se torna o campeão que mais manteve o cinturão em menos tempo, 176 dias.

🥊 RAQUEL PENNINGTON X JULIANNA PEÑA

Julianna Peña voltou com tudo para o UFC e campeã. A americana derrotou a conterrânea Raquel Pennington e se tornou campeã do peso galo. A luta foi marcada pelo equilíbro, onde duas tiveram grandes momentos na luta, mas, por decisão dividida, Peña se tornou a nova dona da divisão.

(Foto: Divulgação / UFC)

🥊 JOSÉ ALDO X MARIO BAUTISTA

Aldo conseguiu bons golpes, mas não conseguiu sair do anti-jogo do americano, que foi vaiado pelos próprios conterrâneos pelo comportamento no ringue. No final, Mario venceu por decisão dividida dos juízes.

(Foto: Divulgação / UFC)

🥊KETLEN VIERA X KAYLA HARRISSON

Ketlen não conseguiu vencer Kalya Harrisson em um combate equilibrado, mas com a americana mostrando mais domínio no combate. Vieira não conseguiu escapar do clinche de Kayla e na luta agarrada, também não se sobressaiu. Apesar de causar um corte na adversária, a brasileira perdeu por decisão unânime.

CONFIRA OS DEMAIS RESULTADOS:

Roman Dolidze derrotou Kevin Holland por nocaute no primeiro round Joaquin Buckley derrotou Stephen Thompson por nocaute no terceiro round Iasmin Lucindo derrotou Marina Rodriguez por decisão dos juízes Alexander Hernandez derrotou Austin Hubbard por decisão unânime César Almeida derrotou Ihor Potieria por decisão dos juízes Ryan Spann derrotou Ovince St. Preux por submissão no primeiro round Tecia Torres derrotou Carla Esparza por decisão dos juízes Court McGee derrotou Tim Means por submissão no primeiro round