Michael Jordan ou LeBron James? Tiago Splitter elege GOAT da NBA

O polêmico debate sobre quem é o maior jogador da história da NBA voltou à tona com a recente publicação do site americano Bleacher Report, que elege os 100 melhores jogadores da história da maior liga de basquete do mundo.

LeBron James e Michael Jordan (Foto: Reprodução)

Para acirrar ainda mais a discussão, o ex-campeão da NBA e atual assistente técnico do Portland Trail Blazers, Tiago Splitter, em entrevista exclusiva ao Lance!, revelou quem é o seu preferido.

— Você tem que pensar que eu cresci, com 12, 13, 14 anos, vendo o Michael Jordan. Então, isso é uma coisa que marca muito, né? Eu o vejo como uma lenda, um cara fora de série. LeBron James talvez tenha tido uma carreira melhor que a do Michael Jordan, mas ele, pra mim, é mais 'humano'. Eu joguei contra o cara, entendeu? Eu perdi, ganhei e tal, mas eu joguei contra ele. O Michael Jordan, pra mim, é um cara que eu mal vi de frente, entendeu? Então, ele ainda é como se fosse uma coisa mística, uma lenda. Então, pra mim, o Michael Jordan é especial — afirmou Splitter.

Tiago Splitter de volta à NBA

Apesar da temporada ainda não ter começado, o trabalho de Splitter com o Portland Trail Blazers se inicia já na NBA Summer League, que acontece em Las Vegas. O ex-pivô assumirá o cargo de auxiliar técnico da franquia, que busca reformulação na liga norte-americana.

Tiago Splitter fez história ao se tornar o primeiro brasileiro campeão da NBA, pelo Spurs, em 2014 (Foto: AFP)

Ainda na offseason, ele pode não estar na quadra com o jovem time, mas estará na cidade para o primeiro contato com os jogadores do Trail Blazers. O time já disputou dois jogos no torneio de verão desta temporada, com uma vitória, contra o Golden State Warriors, e uma derrota, contra o Memphis Grizzlies.

Não é a primeira vez que Tiago Splitter faz parte de uma comissão técnica na NBA. Antes mesmo de assumir o cargo principal no Paris Basketball, Splitter esteve como auxiliar do Brooklyn Nets, entre 2018 e 2023, além do Houston Rockets, na temporada de 2023/24.

O eterno debate: Michael Jordan x LeBron James

A escolha de Jordan como número 1 reacende o eterno debate entre o impacto dominante de Jordan nos anos 1990 e a longevidade incomparável de LeBron, que coleciona recordes em sua 22ª temporada. Para o Bleacher Report, Michael Jordan superou a longevidade e a influência de LeBron James.