Série documental de Simone Biles é indicada ao Emmy

A série documental "O Retorno de Simone Biles", produzida em parceria entre a Netflix e o Comitê Olímpico Internacional (COI), foi indicada ao Emmy, principal premiação da TV internacional. A produção, que segue a trajetória da atleta estadunidense até o pódio nos Jogos Olímpicos de Paris, foi indicada na categoria "Melhor Série Documental ou de Não-Ficção".

A série de quatro episódios concorre com outras quatro produções: Onda de 100 pés (HBO Max), Chef’s Table (Netflix), SNL50: Beyond Saturday Night (Peacock) e Estudos Sociais: Crescendo na Era Digita (Hulu). A cerimônia de premiação do Emmy acontece no dia 14 de setembro.

Pausa por saúde mental

O principal foco do documentário é a jornada de retorno de Biles às Olimpíadas, após deixar algumas competições nos Jogos de Tóquio, em 2021, por problemas relacionados à saúde mental. Na ocasião, a estadunidense relatou sofrer de bloqueios mentais e deixou de competir na final por equipes e no individual geral.

Rebeca Andrade e Simone Biles protagonizam grandes disputas na ginástica (Foto: Reprodução)

Presença de Rebeca Andrade

O retorno de Simone Biles em Paris, três anos depois, foi quase perfeito. Com medalhas de ouro na disputa do individual geral, por equipes e do salto, a estadunidense acabou como a segunda colocada no salto, graças a Rebeca Andrade, que se sagrou campeã no aparelho.

A brasileira, aliás, é uma personagem que aparece em "O Retorno de Simone Biles", já que a rivalidade entre as duas atletas, grandes referências da ginástica na atualidade, têm sido protagonista nas principais competições da modalidade.

— Ela não é humana. As pessoas pensam que eu não sou, mas ela não é — afirmou Simone, no documentário da Netflix.

Cenas da produção também mostram conversas de Biles com sua treinadora, Cecile Landi, colocando Rebeca Andrade como uma das principais "ameaças" à multicampeã olímpica.