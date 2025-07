UFC: após anuncio de luta, Ankalaev volta a provocar Alex Poatan

Alex Poatan terá a revanche contra Magomed Ankalaev pelo cinturão do peso meio-pesado, no UFC 320, no dia 4 de outubro, na T-Mobile Arena, em Las Vegas. Após o anúncio do combate, o russo voltou a provocar o brasileiro nas redes sociais ao prometer que irá nocauteá-lo na segunda luta entre ambos.

Nova provocação

Na rede social X (antigo Twitter), Ankalaev se manifestou pela primeira vez após Dana White confirmar a revanche entre o russo e Alex Poatan no UFC 320, em outubro. Sempre provocativo, Magomed manteve o tom em publicação ao afirmar que irá nocautear o brasileiro.

Tradução: "Dana White anunciou minha próxima luta no dia 4 de outubro. Vou nocautear o Alex dessa vez. Não tem outro jeito, preparem-se para o grande show."

Magomed Ankalaev derrotou Alex Poatan no UFC 313 (Foto: Ian Maule/AFP)

Ankalaev x Poatan 2 - UFC 320

Magomed Ankalaev e Alex Poatan irão se enfrentar sete meses depois do primeiro combate, quando o russo anulou o jogo do brasileiro com as ameaças de queda e conquistou o cinturão do peso meio-pesado. Desde então, o russo começou uma série de provocações a Pereira, insinuando que o lutador paulista estaria fugindo da revanche. Inclusive, Poatan insinuou uma possível migração ao pesopesado, ao publicar vídeos nas redes sociais com 110kg, bem longe dos 92,9kg do peso meio-pesado.

Porém, em live no Instagram, Dana White anunciou que Alex Poatan terá a revanche imediata contra Magomed Ankalaev no UFC 320, no dia 4 de outubro, na T-Mobile Arena, em Las Vegas.

Alex Poatan encara Magomed Ankalaev no UFC 320 (Foto: Reprodução/UFC)