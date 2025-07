Europeus se irritam após jogador vestir a camisa do Flamengo: ‘Ingrato’

Campeão do Mundo com o Chelsea, o lateral Malo Gusto publicou, na última segunda-feira (21), uma foto com a camisa do Flamengo. A publicação não agradou uma parte da torcida do clube inglês, que se manifestou nas redes sociais.

O jogador atuou contra a equipe carioca na Copa do Mundo de Clubes de 2025, e na ocasião, ganhou um uniforme de Danilo, recém-chegado ao elenco Rubro-Negro.

Nas redes sociais, o atleta francês deixou claro que guardou o presente com muito carinho. Em uma sequência de imagens, Malo Gusto apareceu com a camisa do Rubro-Negro durante as férias, antes da pré-temporada europeia.

Assim que a foto foi postada, alguns torcedores do Chelsea começaram a se manifestar nas redes sociais. Uma certa 'rivalidade' foi criada entre as duas equipes depois do duelo na fase de grupos e de algumas provocações institucionais.

Malo Gusto, que vestiu a camisa do Flamengo, em ação pela Seleção da França (Foto: Arquivo pessoal)

Veja a reação dos torcedores do Chelsea depois de Gusto vestir a camisa do Flamengo

E claro que teve resposta da Nação Rubro-Negra que viu as postagens dos torcedores do Chelsea e resolveram brincar com a situação.

Chelsea campeão do Mundo

O time inglês se tornou o primeiro vencedor da nova Copa do Mundo de Clubes. Os Blues venceram o PSG na decisão por 3 a 0, no último dia 13 de julho, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

Vale destacar, que o confronto entre Flamengo e Chelsea aconteceu durante a fase de grupos do torneio. Na ocasião, o Rubro-Negro venceu a partida por 3 a 1, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

Além do clube carioca, Malo Gusto também enfrentou o Palmeiras e o Fluminense na trajetória até o título do Mundial. O Chelsea venceu os dois clubes brasileiros, respectivamente nas quartas e semifinal do torneio.