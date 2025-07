Revanche? UFC anuncia próxima luta de Alex Poatan, em outubro

Alex Poatan irá ter a revanche contra Magomed Ankalaev pelo cinturão do peso meio-pesado, no UFC 320, no dia 4 de outubro, na T-Mobile Arena, em Las Vegas. No co-evento principal, o georgiano Merab Dvalishvili defende o título do peso galo pela terceira vez contra o americano Cory Sandhagen. Além disso, confirmou o evento principal do UFC 321, em Abu Dhabi, onde o campeão peso pesado Tom Aspinall lutará com Ciryl Gane.

Ankalaev x Poatan 2 - UFC 320

Magomed Ankalaev e Alex Poatan irão se enfrentar sete meses depois do primeiro combate, quando o russo anulou o jogo do brasileiro com as ameaças de queda e conquistou o cinturão do peso meio-pesado. Desde então, o russo começou uma série de provocações a Pereira, insinuando que o lutador paulista estaria fugindo da revanche. Inclusive, Poatan insinuou uma possível migração ao peso pesado, ao publicar vídeos nas redes sociais com 110kg, bem longe dos 92,9kg do peso meio-pesado.

Porém, em live no Instagram, Dana White anunciou que Alex Poatan terá a revanche imediata contra Magomed Ankalaev no UFC 320, no dia 4 de outubro, na T-Mobile Arena, em Las Vegas. Além disso, confirmou a terceira defesa de cinturão do peso galo de Merab Dvalishvili, que lutará contra Cory Sandhagen no co-evento principal, e o embate entre Jiri Prochazka e Khalil Rountree Jr.

Alex Poatan encara Magomed Ankalaev no UFC 320 (Foto: Reprodução/UFC)

Tom Aspinall x Ciryl Gane - UFC 321

Recém-promovido campeão linear, após a aposentadoria de Jon Jones, Tom Aspinall fará a primeira defesa de cinturão contra Ciryl Gane, no UFC 321, no dia 25 de outubro, na Etihad Arena, em Abu Dhabi. Como interino, o inglês já tem uma defesa, quando bateu Curtis Blaydes, em julho de 2024.

Para o francês, essa será a terceira oportunidade de conquistar o cinturão. Na primeira, em 2022, foi derrotado de forma unânime para Francis Ngannou. Já na segunda, em 2023, foi finalizado por Jon Jones, no primeiro round.

Tom Aspinall encara Ciryl Gane no UFC 321 (Foto: Reprodução/UFC)

