Israel Adesanya surpreendeu ao deixar de lado antiga rivalidade e parabenizar Paulo “Borrachinha” Costa pelo desempenho dominante no co-main event do UFC 318, realizado no sábado (19), na Louisiana. O ex-campeão peso-médio destacou os chutes precisos e a agressividade renovada do brasileiro contra Roman Kopylov.

Ao acompanhar a luta em seu canal no YouTube, Adesanya chamou atenção para a retomada do estilo que projetou Borrachinha como um dos principais strikers da categoria.

— Chutes bem afiados. Costa está lutando bem, cara. Está golpeando limpo, selecionando muito bem os golpes. Uppercuts e ataques no corpo. Ele está de volta. Bom trabalho, cara. Finalmente. Foi um desempenho das antigas — declarou o nigeriano enquanto assistia ao combate.

Borrachinha, que vinha de má fase, recuperou fôlego com vitória por decisão unânime sobre Kopylov, demonstrando postura agressiva e retomada de confiança. A reação de Adesanya indica que a performance agradou até mesmo a um dos seus maiores desafetos na categoria, cuja rivalidade data de 2020.

Paulo Borrachinha derrota Roman Kopylov no UFC 318 (Foto: Jonathan Bachman/AFP)

A rixa entre os dois começou com provocações fora do octógono e culminou no UFC 253, quando Adesanya nocauteou Borrachinha no segundo round e intensificou a rivalidade com gestos marcantes após a vitória. Apesar do passado conturbado, Adesanya deixou de lado qualquer animosidade para parabenizar o adversário.

— Isso foi vintage. Ele estava bem — afirmou ao final da luta.

Israel Adesanya em ação no UFC (Foto: Carmen Mandato/AFP)

Como foi Borrachinha x Kopylov?

A luta começou com Borrachinha em postura agressiva, apostando nos chutes baixos e em socos rápidos. Na reta final, Paulo conseguiu um knockdown após um cruzado que atingiu Kopylov de encontro. No chão, o brasileiro não conseguiu concretizar o nocaute, mas aproveitou o bom momento para dominar até o fim do assalto.

No segundo round, Borrachinha continuou superior, principalmente com os chutes na perna e com socos na linha da cintura. No terceiro minuto, o brasileiro teve boa sequência de cruzados no rosto do russo, que chegou a balançar em um deles, mas seguiu em pé até o fim.

Kopylov partiu para cima do brasileiro no início do último round, que apresentava sinal de cansaço. Na metade do assalto, o russo teve bom momento com socos, aproveitando a guarda baixa de Borrachinha. Porém, os golpes de Roman não preocuparam o brasileiro, que provocou ao chamar o oponente para a luta e mostrar a língua em tom irônico.

Ao fim, Paulo "Borrachinha" Costa derrotou Roman Kopylov por decisão unânime dos juízes (30-27, 30-27 e 29-28).