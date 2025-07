Campeão do UFC desconsidera subida de Alex Poatan ao peso-pesado

O UFC vive a expectativa pela revanche entre Alex "Poatan" Pereira e Magomed Ankalaev pelo cinturão dos meio-pesados (92,9 kg), mas o confronto, muito provavelmente, não acontecerá em breve. Após surgir em vídeo nas redes sociais com 110 kg, o brasileiro levantou especulações sobre uma possível migração para o peso-pesado, onde poderia enfrentar o campeão Tom Aspinall, que ainda aguarda definição para sua primeira defesa de título.

Aspinall despreocupado

Mesmo com a iminente da subida de Poatan, o campeão da divisão, Tom Aspinall, parece não se preocupar com os indícios dados pelo brasileiro. Em entrevista ao canal ‘UFC op Eurosport’, do ‘Youtube’, o inglês ignorou o fato do peso mostrado por Alex e afirmou que não irão se enfrentar em um futuro próximo.

— Se eu fosse ele, eu iria querer a revanche para pegar o cinturão meio-pesado de volta. Mas eu não sou ele, então não sei. Mas a parada do peso, o cara e o time dele sabem o que estão fazendo nas redes sociais. Eles sabem como produzir manchetes, o que é bom. Pelo que eu sei, é bem normal para ele e outros meio-pesados grandes subirem para 109, 114 kg. Então, não sei. Talvez ele esteja apenas provocando, talvez ele vai chegar (no peso-pesado). Não faço ideia — afirmou Tom Aspinall.

Tom Aspinall é campeão peso pesado do UFC (Foto: Instagram/UFC)

Alex Poatan em busca da história

Caso concretize a mudança ao peso-pesado e tenha luta marcada contra Tom Aspinall — que já afirmou que aceitaria o combate —, Alex Poatan poderá se tornar o primeiro triplo campeão do UFC. O brasileiro já foi detentor do cinturão do peso médio (84 kg), ao derrotar Israel Adesanya, e do peso meio-pesado (92,9 kg), quando bateu Jiri Prochazka.