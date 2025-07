VÍDEO: lutador tem braço quebrado durante finalização

O lutador Alain Mbonerane teve o braço quebrado durante uma luta do ExciteFight - Conquest of the Cage, evento de luta amadora, no último dia 12. Durante a finalização de Robby Vaughn no primeiro round, Alain sofreu uma chave de braço, causando a quebra do membro e um alto estalo, levando os espectadores aos gritos. Assista ao vídeo abaixo.

O árbitro interrompeu a luta enquanto o lutador seguia no chão. Logo, uma equipe médica chegou ao octógono.

Lutador Alain Mbonerane foi submetido a cirurgia

Por conta da gravidade do ocorrido, o lutador foi submetido a uma cirurgia. Em recuperação, ele só deve voltar ao octógono em dois meses. Alain já fez duas lutas no MMA amador e, em ambas, foi derrotado por Robby Vaugh.

Lutador de MMA Alain Mbonerane; ele participa de campeonatos amadores do esporte (Foto: Divulgação / @alainserugo / Instagram)

— Se passaram sete dias desde a cirurgia. Estou me curando mais rápido do que eu pensava, mas nem sempre se tem o resultado esperado. Porém, o que te diferencia dos outros é a sua reação a isso. Dois meses (fora do octógono) não é tão ruim, vou me recuperar e retornar o quanto antes — afirmou Alain Mbonerane em uma rede social.

Nas redes sociais, o lutador publicou uma foto mostrando a cicatriz que a cirurgia deixou.