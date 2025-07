UFC voltará ao Rio de Janeiro e tem combate confirmado

O UFC retornará ao Rio de Janeiro, no dia 11 de outubro, na Farmasi Arena (antiga Jeunesse Arena), para a realização de um Fight Night. Além disso, o card já tem o primeiro combate confirmado, na divisão do peso-pesado, com o brasileiro Jhonata Diniz encarando o português Mario Pinto. A informação é do Guilherme Cruz, do MMA Fighting, e confirmada pelo Lance!.

UFC no Rio de Janeiro

Mesmo não oficializado, o Ultimate Fighting Championship estará de volta ao Rio de Janeiro, em outubro, 17 meses depois da última passagem da organização em terras cariocas, quando teve a realização do UFC 301, em que Alexandre Pantoja derrotou e defendeu o cinturão do peso-mosca contra Steve Erceg. A informação do retorno foi dado por Guilherme Cruz, do MMA Fighting.

Alexandre Pantoja derrotou Steve Erceg no UFC 301, no Rio de Janeiro (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Desta vez, o evento não terá peso de numerado, mas um Fight Night. E um dos primeiros combates acordados é entre o brasileiro Jhonata Diniz encarando o português Mario Pinto, pela divisão do peso-pesado. Ambos os lutadores buscam espaço no ranking da categoria até 120 kg.

Retrospecto de Jhonata Diniz e Mario Pinto

Jhonata Diniz chegará ao UFC Fight Night Rio com vitória, após derrotar Alvin Hines por decisão unânimes dos juízes, no UFC 317, realizado em junho. Dentro do Ultimate, o brasileiro tem quatro vitórias e uma derrota. Diniz é o primeiro sul-americano a participar do Glory, maior organização de kickboxing do mundo, por onde passaram os ex-campeões do UFC, Alex Poatan e Israel Adesanya. Além disso, foi tricampeão mundial da categoria.

Em 2022, começou a transição para o MMA, e, no ano seguinte, chegou ao UFC, após nocaute em Eduardo Neves, no Dana White's Contender Series.

Do outro lado, Mario Pinto segue invicto no MMA, com cartel de 10-0. Dentro do UFC, realizou apenas um combate, em março, quando derrotou Austen Lane, por nocaute no primeiro round.

Jhonata Diniz em ação no UFC (Foto: Reprodução)

