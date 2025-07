O veterano Manny Pacquiao, de 46 anos, empatou com Mario Barrios, atual campeão meio-médio do Conselho Mundial de Boxe (WBC), em seu retorno aos ringues profissionais. O combate aconteceu neste sábado (20), no MGM Grand Garden Arena, em Las Vegas, após quase quatro anos desde a última luta profissional do filipino.

O veterano pugilista, primeiro atleta a conquistar títulos mundiais em oito categorias diferentes do boxe, enfrentou um adversário 16 anos mais jovem. Mesmo com a diferença de idade, Pacquiao demonstrou habilidade técnica e resistência durante os 12 rounds completos.

Como foi a luta

Até o décimo assalto, o placar estimado indicava vantagem de 87 a 84 para o filipino. No entanto, Barrios conseguiu melhorar seu desempenho na parte final do confronto, o que resultou no empate determinado pelos juízes.

A última aparição de Pacquiao em lutas profissionais havia sido em agosto de 2021, quando foi derrotado por decisão unânime pelo cubano Yordenis Ugas. Com o resultado deste sábado, o "Pac-Man" atualiza seu cartel para 62 vitórias (39 por nocaute), 8 derrotas e 3 empates, totalizando 73 combates em sua carreira.

Barrios, de 29 anos, manteve o cinturão meio-médio do WBC após o empate. O americano tentou impor seu vigor físico e alcance durante a luta, conseguindo equilibrar o confronto nos rounds finais.

