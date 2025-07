Campeão da NBA, Tiago Splitter crava: ‘A pressão é muito maior na Seleção’

Em entrevista exclusiva ao Lance! o campeão da NBA Tiago Splitter contrariou a lógica de que o auge da tensão seria sendo da comissão técnica em um dos times da liga mais poderosa do mundo, o ex-pivô e hoje assistente técnico do Portland Trail Blazers revelou que nenhum desafio profissional se compara à carga de estar comandando a Seleção Brasileira.

— Muito mais pressão como uma seleção, com certeza. Existe muito mais pressão. A pressão que a gente teve, por exemplo, para classificar para uma Olimpíada é uma pressão muito alta. Estar defendendo um país, botar uma modalidade como o basquete numa Olimpíada, que você sabe que isso vai realmente mudar a vida de muitas pessoas. — afirmou Tiago Splitter — O incentivo do próprio governo a colocar mais dinheiro dentro do esporte muda, se você tem um esporte olímpico. Então, você lá, naquele momento, está defendendo o interesse de muitos basqueteiros, entre aspas, no Brasil. Existe, claro, uma pressão muito grande quando você está numa seleção brasileira — afirmou.

Tiago Splitter foi auxiliar técnico da Seleção Brasileira de Basquete nas Olimpíadas de Paris 2024 (Foto: Reprodução / Instagram: @tiagosplitter)

Tiago Splitter está de volta a NBA após comandar o Paris Basketball na temporada 2024/2025 do basquete europeu.

— Cara, eu gosto muito do Gui, gosto do jogo dele, gosto da pessoa dele. Ele é um menino muito legal, humilde, trabalhador. Então tudo o que ele está conquistando ele merece e mais — afirmou Splitter.

Após três temporadas completas no NBB, com o Minas Tênis Clube, Gui Santos decidiu se inscrever para o Draft de 2022 da NBA. O brasileiro foi captado pelo Warriors na 55ª escolha do segundo round. Ele passou o primeiro ano no Santa Cruz Warriors, mas se firmou no time principal na última temporada, quando foi titular em algumas oportunidades.

Stephen Curry e Gui Santos na partida entre Warriors e Pelicans na NBA (Foto: Sean Gardner / AFP)

Desde então, o ala de 22 anos vem em uma crescente no time de Kerr, que Splitter conheceu durante seu tempo na NBA, seja como jogador ou como parte da comissão técnica. O ex-pivô ainda admitiu que pediu ao treinador do Warriors para que Gui Santos fosse mais presente nos jogos. Além disso, não deixou de destacar as qualidades da equipe e do jovem brasileiro.

— Até brinquei com o Steve Kerr, falei para que ele tinha que botar ele (o Gui) para jogar mais. Mas, cara, espero que ele continue assim, ganhando seu espaço, cada vez jogando mais, sendo um veterano com mais peso no seu time. Está em um grande time, um time vencedor. Enfim, é um garoto que merece o que ele tem — comentou.

