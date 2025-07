Número 132 do mundo, Thiago Wild alcançou, nesta quarta-feira (23), as quartas de final do ATP 250 de Kitzbuhel, na Áustria. Após o triunfo sobre o jovem alemão Justin Engel, de 17 anos, na véspera, o brasileiro derrotou o experiente espanhol Roberto Bautista-Agut, ex-top 9 e atual 53, de 37 anos, por duplo 7/5, e ajudou o compatriota João Fonseca no ranking. Isso porque o tenista da Espanha estava duas vitórias de ultrapassar o número 1 do Brasil na próxima atualização.

- Mais um bom jogo. Sólido a maior parte do tempo. Bautista é um cara que dispensa comentários. Muito duro, fica em todos os pontos. Feliz de ter oscilado na hora de fechar, mas ter me mantido firme. Seguimos - celebrou o tenista paranaense.

Aos 25 anos, Wild disputa, na quinta-feira, em torno das 12h (de Brasília), sua segunda fase de quartas de final na temporada. A primeira foi no ATP 250 de Buenos Aires, também no saibro. Na ocasião, o brasileiro foi superado pelo sérvio Laslo Djere, que viria a ser derrotado pelo campeão João Fonseca.

Wild busca primeira semi; João Fonseca estreia em Toronto

Caso derrote o holandês Botic van de Zandschulp (103º), em confronto inédito, o brasileiro vai disputar sua primeira semifinal de ATP em 2025.

A vitória de terça, contra Engel, foi a primeira de Wild, em chave principal de ATP's, desde junho, também no saibro, quando venceu os dois jogos do qualifying e alcançou a segunda rodada do Masters 1000 de Roma. Desde então, o brasileiro parou na segunda rodada do quali de Roland Garros, na estreia do classificatório de Wimbledon e foi vice-campeão do Challenger de Modena, na Itália. Semana passada, o número 2 do Brasil parou na estreia do quali do ATP 250 de Bastad, na Suécia.

João Fonseca, por sua vez, após alcançar a terceira rodada de Wimbledon, volta às quadras no Masters 1000 de Toronto, que começa no domingo.

