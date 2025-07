Vitor Belfort e Wanderlei Silva estão aos poucos esquentando a revanche. Os dois lutadores protagonizam filmes promocionais para divulgar o duelo no Spaten Fight Night 2. Os vídeos, que simulam cartas trocadas entre os lutadores, foram lançados no domingo (20) no horário nobre da televisão brasileira. O confronto entre os dois atletas está marcado para 27 de setembro, em São Paulo.

Assista ao anúncio com Vitor Belfort

As produções apresentam estética cinematográfica com cada lutador narrando como se escrevesse uma carta ao rival. Os filmes mesclam provocações e demonstrações de respeito, alinhados ao conceito da marca: "mais força, menos amargor".

A iniciativa integra a estratégia da marca de cerveja de revitalizar confrontos históricos das artes marciais. A empresa tem viabilizado lutas importantes, como a revanche entre Mike Tyson e Jake Paul e o duelo entre Katie Taylor e Amanda Serrano. A empresa conta com embaixadores como Kyra Gracie, Flávio Canto, Beatriz Ferreira e Rafaela Silva.

Wanderlei Silva escreve uma carta na campanha da cerveja (divulgação)

Reencontro histórico agora no boxe

O primeiro confronto entre Belfort e Wanderlei ocorreu em 1998, quando Belfort venceu. Após 27 anos, os lutadores terão a oportunidade de se enfrentarem novamente em um evento com transmissão ao vivo pela TV Globo.

A luta principal será na modalidade boxe, com oito rounds de dois minutos e um minuto de intervalo entre eles. O peso combinado será de 93kg, e o confronto está regulamentado pelo Conselho Nacional de Boxe como Special Fight, valendo resultado oficial e possibilidade de nocaute.

Assista ao anúncio com Wanderlei Silva

A Spaten, cerveja alemã criada em 1397 e pertencente à Ambev, tem investido no território das artes marciais como parte de sua estratégia de marketing. A marca também é patrocinadora oficial do UFC no Brasil.

O card completo do evento, que incluirá outros combates com atletas renomados, será anunciado posteriormente. As informações sobre a preparação dos lutadores estarão disponíveis nas redes sociais da marca.

Lutadores aguardam ansiosamente o confronto

Vitor Belfort demonstrou entusiasmo com o confronto:

— Quando recebi o convite de Spaten para o card principal do Spaten Fight Night 2 e soube quem seria o meu adversário, aceitei na mesma hora. Estou aguardando por este novo duelo há muitos anos, para mostrar mais uma vez porque venci o confronto em 1998. Será uma honra lutar em um evento tão grandioso, em que todas as atenções dos apaixonados por lutas estarão voltadas para nós. Não vejo a hora de subir no ringue!

Wanderlei Silva expressou sua determinação:

— Finalmente poderei provar para os meus fãs que o que aconteceu há 27 anos foi apenas um acidente. E mostrar isso em um palco diferenciado como o Spaten Fight Night 2 será muito importante para mim. Todos os holofotes estarão em cima deste duelo, e isso me estimula ainda mais para buscar aquilo que estou esperando há bastante tempo. Tenho certeza que esta nova luta terá um final totalmente diferente.

