Reações de Richard Ríos na chegada ao Benfica viralizam na Europa

O volante Richard Ríos, agora ex-Palmeiras, chegou em Portugal para se apresentar ao Benfica na manhã desta terça-feira (22). As reações do jogador quando chegou no aeroporto diante de toda a imprensa viralizaram muito entre os europeus.

No total, a venda do volante Richard Ríos para o Benfica, de Portugal, gerou 30 milhões de euros (R$ 194,5 milhões na cotação atual) para o Palmeiras. A negociação foi muito vantajosa para o clube paulista, que apostou no colombiano em 2023 e desembolsou, na época, "apenas" R$ 6 milhões no jogador de então 22 anos.

Na sua chegada ao aeroporto, Richard Ríos pareceu surpreso diante de toda imprensa e apareceu para as câmeras com um semblante mais sério. Suas reações viralizaram entre os torcedores do Benfica. Veja abaixo.

Richard Rios chegou em Portugal para se apresentar ao Benfica (Foto: Reprodução redes sociais)

Veja as reações de Richard Ríos na chegada em Portugal e os comentários dos torcedores

Valorização no Palmeiras

O clube adquiriu Richard Ríos por R$ 6 milhões, valor de mercado na época. Neste primeiro ano com a camisa palmeirense, a valorização do colombiano foi baixa, o que mudou completamente em 2024, quando teve disparou para 14 milhões de euros (R$ 90,8 milhões).

O pico dessa supervalorização de mercado foi justamente em junho de 2025, logo antes da disputa do Mundial de Clubes da Fifa, em que os valores saltaram para 16 milhões de euros (R$ 103,7 milhões). O valor de mercado, no entanto, não significa o que o jogador vale necessariamente, mas um número base para que as negociações aconteçam, a depender, de todas as partes envolvidas.

Abril/2023 - 1 milhão de euros

Março/2024 - 3 milhões de euros

Dezembro/2024 - 14 milhões de euros

Junho/2025 - 16 milhões de euros

Os dados são do Transfermarkt, plataforma especializada na avaliação financeira de clubes e atletas e mercado de transferências.