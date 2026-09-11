Jean Silva coloca Brasil no topo do Noche UFC

O Brasil volta a liderar um evento do UFC neste sábado (12). Em busca de se confirmar na fila pelo cinturão dos penas (até 65,7 kg), Jean Silva enfrentará o mexicano José Miguel Delgado na luta principal do Noche UFC. O evento especial terá ainda mais um brasileiro no card preliminar.

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Vale lembrar que Delgado não foi a primeira opção do Ultimate para a disputa do tradicional evento anual. Originalmente, o adversário de Jean seria outro mexicano: Yair Rodriguez. No fim de agosto, porém, o lutador se retirou do duelo alegando uma lesão.

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Mas, afinal, o que é o "Noche UFC"? O evento foi criado em 2023 para celebrar o Dia da Independência do México, comemorado em 16 de setembro. A ideia, porém, não é nova. Na verdade, essa tradicional homenagem existe no mundo das lutas há muitos anos, principalmente no boxe.

Como de costume na organização, a escolha dos lutadores também segue a temática da celebração, e grandes nomes do México estarão presentes no evento, como Brandon Moreno e Alexa Grasso. Ambos colocaram o país no topo do mundo ao se tornarem campeões mundiais durante suas trajetórias no MMA.

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A luta principal da noite, porém, terá Jean Silva e José Miguel Delgado como protagonistas. O brasileiro soma seis vitórias e uma derrota no UFC, com quatro bônus conquistados. Mais recentemente, o "Lord" superou Arnold Allen por decisão em janeiro de 2026, resultado que o recolocou nos trilhos após a derrota para Diego Lopes em um duelo eliminatório pelo título.

Do outro lado, o mexicano chega ao duelo embalado por duas vitórias consecutivas em 2026, sobre Andre Fili e Austin Bashi, resultados que lhe renderam uma posição no novo ranking Meta UFC. Em cinco aparições no Ultimate, venceu em quatro oportunidades, com a única derrota diante de Nathaniel Wood, em 2025.

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Já no card preliminar, o responsável por levar a bandeira do Brasil ao octógono é Djorden Santos. O peso-médio (até 83,9 kg) encara o holandês Yousri Belgaroui em busca de voltar a vencer no UFC. Desde a estreia, em março de 2025, foram duas derrotas em três lutas disputadas.

Jean Silva está perto do top-5 dos penas do UFC (Foto: Reprodução Instagram ufc)

🥊 É o Brasil no Noche UFC

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