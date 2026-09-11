Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Jean Silva coloca Brasil no topo do Noche UFC

Brasileiro enfrenta Jose Miguel Delgado na luta principal deste sábado (12)

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
11/09/2026 12:34
Favorite o Lance! no Google
Jean Silva está de olho em redenção no UFC 324 (Foto: Reprodução UFC)
Jean Silva comemorando vitória no UFC (Foto: Reprodução UFC)

O Brasil volta a liderar um evento do UFC neste sábado (12). Em busca de se confirmar na fila pelo cinturão dos penas (até 65,7 kg), Jean Silva enfrentará o mexicano José Miguel Delgado na luta principal do Noche UFC. O evento especial terá ainda mais um brasileiro no card preliminar.

➡️ Poatan cogita voltar aos meios-pesados para enfrentar Borrachinha no UFC

Vale lembrar que Delgado não foi a primeira opção do Ultimate para a disputa do tradicional evento anual. Originalmente, o adversário de Jean seria outro mexicano: Yair Rodriguez. No fim de agosto, porém, o lutador se retirou do duelo alegando uma lesão.

continua após a publicidade

Mas, afinal, o que é o "Noche UFC"? O evento foi criado em 2023 para celebrar o Dia da Independência do México, comemorado em 16 de setembro. A ideia, porém, não é nova. Na verdade, essa tradicional homenagem existe no mundo das lutas há muitos anos, principalmente no boxe.

Como de costume na organização, a escolha dos lutadores também segue a temática da celebração, e grandes nomes do México estarão presentes no evento, como Brandon Moreno e Alexa Grasso. Ambos colocaram o país no topo do mundo ao se tornarem campeões mundiais durante suas trajetórias no MMA.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

A luta principal da noite, porém, terá Jean Silva e José Miguel Delgado como protagonistas. O brasileiro soma seis vitórias e uma derrota no UFC, com quatro bônus conquistados. Mais recentemente, o "Lord" superou Arnold Allen por decisão em janeiro de 2026, resultado que o recolocou nos trilhos após a derrota para Diego Lopes em um duelo eliminatório pelo título.

Do outro lado, o mexicano chega ao duelo embalado por duas vitórias consecutivas em 2026, sobre Andre Fili e Austin Bashi, resultados que lhe renderam uma posição no novo ranking Meta UFC. Em cinco aparições no Ultimate, venceu em quatro oportunidades, com a única derrota diante de Nathaniel Wood, em 2025.

continua após a publicidade

Já no card preliminar, o responsável por levar a bandeira do Brasil ao octógono é Djorden Santos. O peso-médio (até 83,9 kg) encara o holandês Yousri Belgaroui em busca de voltar a vencer no UFC. Desde a estreia, em março de 2025, foram duas derrotas em três lutas disputadas.

Jean Silva está perto do top-5 dos penas do UFC (Foto: Reprodução Instagram ufc)
Jean Silva está perto do top-5 dos penas do UFC (Foto: Reprodução Instagram ufc)

🥊 É o Brasil no Noche UFC
*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Alex "Poatan" Pereira antes de nocautear Magomed Ankalaev no UFC 320, no dia 4 de outubro de 2025. (Foto: Chris Unger/Zuffa LLC)

Lutas

De Poatan a Borrachinha, UFC divulga lista de todos os brasileiros sob contrato

Há 1 hora
Alex Poatan em promoção do UFC Casa Branca (Foto: Reprodução)

Lutas

Poatan reage a críticas de Moicano e dispara: 'Tá falando b…'

Há 1 dia
Alex Poatan em coletiva antes do UFC Rio

Lutas

Poatan dá ultimato a críticos: 'Podem parar de me seguir'

Há 1 dia
Poatan é um dos grandes astros do UFC mundo afora (Foto: Reprodução/X/UFC Brasil)

Lutas

Poatan cogita voltar aos meios-pesados para enfrentar Borrachinha no UFC

Há 1 dia
Michael Venom Page reage após vitória no UFC Paris

Lutas

Dana White confirma saída de MVP do UFC: 'Não faz mais parte'

Há 1 dia
José Aldo, do UFC, posa na frente da bandeira do Flamengo

Lutas

Muito além de torcedor, José Aldo já foi atleta do Flamengo no UFC

Há 2 dias
Mais LANCE!
Com a bandeira do Brasil sobre o ombro direito, José Aldo, de luvas, mostra os bíceps e faz expressão série em sessão de fotos do UFC

José Aldo completa 40 anos com trajetória campeã do WEC ao UFC

Alex Poatan na reta final de preparação para o UFC Casa Branca (Reprodução)

Após protesto contra árbitro, lutador do UFC critica Poatan: 'Seja homem'

Jean Silva está perto do top-5 dos penas do UFC (Foto: Reprodução Instagram ufc)

Semana de luta! Retorno do Brasil ao topo do Noche UFC

Alex Poatan em coletiva antes do UFC Rio

Alex Poatan solicita revanche com Cyril Gane: 'Essa é a luta'

A brasileira Maria Clara Pacheco exibe a medalha de ouro conquistada no Grand Prix de Roma de Taekwondo

Maria Clara Pacheco: de promessa a candidata ao ouro em 2028

A brasileira Maria Clara Pacheco em ação durante p Grand Prix de Taekwondo de Muju, na Coreia do Sul

Maria Clara Pacheco é ouro no Grand Prix de Taekwondo

'Borrachinha' encara Murzakanov durante pesagem do UFC 327 (Foto: Reprodução/UFC)

UFC recusa proposta de Borrachinha por disputa de cinturão

Salahdine Parnasse comemora vitória no UFC Paris

Nocaute em 2 minutos marca fim do UFC Paris; veja resultados

Natália Silva em sessão de fotos do UFC

UFC 332 terá brasileira em disputa de cinturão após lesão de campeã

Pôster do UFC Paris, com Dan Hooker e Salahdine Parnasse

Hooker x Parnasse: saiba card completo, horário e onde assistir ao UFC Paris

Justin Gaethje em pesagem do UFC 324 (Foto: Reprodução/Instagram/UFC Brasil)

Campeão do UFC despreza revanche com 'Do Bronx' e prioriza McGregor

Khamzat Chimaev, sensação do UFC e torcedor do Flamengo (Foto: Divulgação / UFC)

Após resposta de brasileiro, Chimaev reforça acordo para luta no UFC

Tayane Porfírio leva a mão direita ao rosto enquanto anda pelo tatame durante o Campeonato Mundial de Jiu-Jítsu

Brasileira testa positivo para maconha e perde medalha no Mundial de Jiu-Jítsu