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Após críticas de Poatan a árbitro, lutador do UFC dispara: 'Seja homem'

Kevin Holland questiona postura do brasileiro após derrota para Ciryl Gane

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
08/09/2026 21:35
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Alex Poatan na reta final de preparação para o UFC Casa Branca (Reprodução)
Alex Poatan na reta final de preparação para o UFC Casa Branca (Foto: Reprodução)

A polêmica envolvendo Alex Poatan e Herb Dean ganhou novo capítulo. Kevin Holland se posicionou sobre as reclamações do brasileiro após a derrota para Ciryl Gane e criticou a postura de quem atribui um resultado negativo a possíveis erros da arbitragem. O meio-médio do UFC defendeu que os lutadores precisam assumir a responsabilidade pelo que acontece dentro do octógono.

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Holland critica postura de Poatan

Em entrevista ao "MMA Fighting", Kevin Holland afirmou que os atletas precisam estar preparados para lidar com situações adversas durante os combates. O norte-americano destacou que a responsabilidade de se proteger também pertence aos próprios lutadores e que nem sempre o árbitro conseguirá evitar todas as situações controversas.

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— Eu assinei para ser um lutador. Tento ser um lutador antes de tudo. Se houver uma situação em que eu não possa lutar, isso me afeta mais do que qualquer outra pessoa. Foi para isso que assinamos o contrato. Vencendo, perdendo ou empatando, você se inscreveu para fazer isso. Então, apenas aceite o que vier — afirmou Holland.

Na sequência, o lutador de 33 anos foi ainda mais direto ao falar sobre o exemplo que pretende deixar para os filhos. Holland disse que não quer que eles cresçam acreditando que reclamar é uma resposta aceitável diante das dificuldades e, então, mandou o recado que ganhou destaque na declaração.

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— Não quero que meus filhos cresçam achando que é normal chorar, reclamar e resmungar sobre as coisas. Não há razão para choramingar e reclamar. Faça melhor da próxima vez e dê um jeito. Seja homem — disparou.

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Entenda a polêmica

Kevin Holland também reforçou que os árbitros estão no octógono para proteger os competidores, mas que os próprios lutadores precisam estar atentos durante a disputa. Para o norte-americano, lidar com esse tipo de situação faz parte do esporte.

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— Todos nós sabemos o que entramos lá para fazer, e eles estão lá para nos proteger. Às vezes eles conseguem nos proteger totalmente, às vezes não. No final das contas, antes da luta começar, dizem: "Protejam-se o tempo todo", e nós temos que nos proteger. Faz parte do jogo — completou.

A declaração do norte-americano acontece meses depois da derrota de Poatan para Gane no UFC Casa Branca. O brasileiro foi nocauteado no segundo round e, após o combate, questionou a atuação de Herb Dean por não ter interrompido uma sequência de golpes que, segundo ele, atingiram a parte de trás da cabeça.

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Poatan chegou a criticar publicamente o árbitro e afirmou que alguns dos golpes desferidos por Gane eram ilegais. Dean, por sua vez, defendeu a própria atuação e explicou que os ataques aplicados pelo francês estavam dentro do que é permitido pelas regras.

Alex Poatan e Ciryl Gane em ação no UFC Casa Branca (Foto: Evan Vucci / POOL / AFP)
Alex Poatan e Ciryl Gane em ação no UFC Casa Branca (Foto: Evan Vucci / POOL / AFP)

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