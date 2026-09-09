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Muito além de torcedor, José Aldo já foi atleta do Flamengo no UFC

Acordo entre o clube e o lutador aconteceu ao fim de 2011, antes de sua terceira defesa

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
09/09/2026 11:01
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José Aldo, do UFC, posa na frente da bandeira do Flamengo
José Aldo, do UFC, posa na frente da bandeira do Flamengo (Foto: Wagner Meier/Lancepress)

Não é segredo que José Aldo é torcedor fanático do Clube de Regatas do Flamengo. Durante toda sua trajetória nas artes marciais, fez questão de deixar esse fato claro. Seja nas arquibancadas ou dentro do octógono, o lutador costumava erguer a bandeira rubro-negra. O que poucos sabem, porém, é que o ex-campeão já fechou contrato com o clube para representá-lo oficialmente no UFC.

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O acordo aconteceu no fim de 2011, quando Aldo ainda era o nome a ser batido no peso-pena (até 65,8 kg). Após a fusão entre WEC e UFC, o brasileiro se tornou o primeiro campeão da categoria e iria para sua terceira defesa de cinturão na organização – embora fosse a quinta, somando as duas realizadas antes da união entre as organizações de MMA.

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Na época, em acordo com a então presidente do Flamengo, Patrícia Amorim, o lutador fechou um contrato de um ano de patrocínio com seu clube de coração. O "Campeão do Povo", então, levaria a marca rubro-negra para o octógono durante o período. A parceria profissional foi celebrada pelo brasileiro, que definiu o momento como um "sonho".

— É um sonho que está realizado. Sempre torci, chorei e acompanhei o Flamengo desde criança e, agora, poder fazer parte desta companhia é maravilhoso. É um momento em que consigo alcançar mais um objetivo na carreira. Agora estou ainda mais forte. Sei que a imensa nação vai estar com a gente. Queria aproveitar também para pedir que ela compareça no dia 14, que vou procurar dar um show para todos vocês — disse José Aldo.

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Para alegria dos cariocas e flamenguistas, o primeiro evento depois do acordo aconteceu justamente no Rio de Janeiro. E que show deu José Aldo. Nos últimos segundos do round inicial, o brasileiro acertou uma joelhada decisiva que levou Chad Mendes ao chão e, no ground and pound, a vitória foi declarada.

Além do espetáculo dentro do octógono, a comemoração de Aldo após o combate também ficou marcada no mundo das lutas. O momento mais emblemático foi registrado: o brasileiro sendo carregado pela torcida enquanto balançava a bandeira do Flamengo. A imagem parecia simbolizar a ligação entre o "Campeão do Povo" e a nação.

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José Aldo caiu nos braços da galera no UFC Rio (Foto de Alexandre Loureiro/Lancepress)
José Aldo caiu nos braços da galera no UFC Rio (Foto: Alexandre Loureiro/Lancepress)
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