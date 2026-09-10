Poatan dá ultimato a críticos: 'Podem parar de me seguir'

Alex Poatan voltou a chamar atenção nas redes sociais, desta vez ao revelar como lida com seguidores que fazem críticas a ele. O brasileiro afirmou que costuma bloquear usuários que considera provocadores e deixou claro que não se incomoda em perder seguidores por causa disso.

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A declaração foi dada em entrevista ao canal Laerte Viana na área. Aos 39 anos, Poatan está sem lutar desde junho, quando enfrentou Ciryl Gane, em Washington, nos Estados Unidos. Enquanto aguarda a definição de seus próximos passos no UFC, o ex-campeão tem aparecido com frequência nas redes sociais e se envolvido em discussões com fãs e outros nomes ligados ao MMA.

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Segundo o lutador, a quantidade de seguidores não é uma preocupação. Poatan afirmou que prefere manter por perto apenas quem realmente o apoia e demonstrou não se importar em afastar aqueles que fazem críticas ou provocam nas plataformas digitais.

— Os meus fãs de verdade, não essas pessoas que estão me criticando por algumas coisas que falo, esses não são os meus fãs. Esses aí podem parar de me seguir. Esses aí não são meus fãs, podem parar de me seguir que não estou nem aí. Não estou nem aí. Já era para ter parado de me seguir

O brasileiro também contou que realiza pessoalmente alguns dos bloqueios. De acordo com Poatan, até momentos durante viagens de avião são aproveitados para excluir usuários que, na visão dele, entram em suas redes apenas para criar conflitos.

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— Eu mesmo faço isso, porque às vezes tenho tempo. Tem internet no voo? Nove horas, estou sem sono, deixa eu ficar só bloqueando essa galera. Porque não quero pessoas assim, arrumando treta.

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Poatan no UFC (Foto: Reprodução/ UFC)

Poatan fala sobre críticas nas redes sociais

Durante a entrevista, Poatan também classificou parte das críticas que recebe como resultado de provocações e inveja. Para o brasileiro, manter seguidores que não concordam com suas atitudes não é uma prioridade.

— Muitas pessoas gostam de provocar, sentem um pouco de inveja, muitas pessoas frustradas. Sei que é isso, mas tem muitas pessoas boas. Mesmo sabendo que um mais um é dois, eles sabem, mas querem dizer três. Essas pessoas são pessoas que não vão somar. Estão somando no número de inscritos ou seguidores que, para mim, não faz a mínima diferença. O cara é seguidor, mas, de verdade, não dependo de seguidor.

O lutador reforçou que não pretende mudar sua postura apenas para preservar números nas redes. Ao mesmo tempo, fez questão de separar os críticos daqueles que considera seus verdadeiros fãs.

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— Seguidores que nem esses, de verdade, não quero. Essas pessoas não preciso delas. Pessoas que ficam me criticando, que depois não vou ter seguidor, de verdade, vaza. Se não vazar, eu tiro. Preciso dos meus fãs reais. Sei que tenho. Não tem como falar que não tenho fã. São pessoas que me defendem com garras e unhas. Fico muito feliz com isso.

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