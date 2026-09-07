Alex Poatan solicita revanche com Cyril Gane: 'Essa é a luta'
Brasileiro quer reedição da luta da Casa Branca
Em vídeo publicado em seu Instagram nesta segunda-feira (7), Alex Poatan desafiou o francês Ciryl Gane e pediu um novo confronto após a derrota sofrida no evento do UFC realizado na Casa Branca, em junho deste ano. O lutador brasileiro, que voltou a criticar as decisões da arbitragem naquela ocasião, afirmou que vai trabalhar para vencer e conquistar o seu terceiro cinturão na organização.
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— Fala, pessoal! Bom, depois de muito tempo aí descansando, acho que descansando aí o que eu precisava, depois de muito trabalho, depois da minha última luta… É, muitas pessoas vêm falando com quem que o Alex vai lutar. Vejo aí muitas opiniões, mas eu acho que a luta que faz sentido é eu e Ciryl Gane. Essa é a luta. Vou trabalhar nisso e, pelo que eu vejo aí, é algo que vai dar certo. Como na última luta, aconteceram coisas ali não legais, né? Literalmente. E eu acho que agora, com a outra oportunidade, eu posso voltar e mostrar o que eu posso fazer, o que eu posso conquistar, que é o terceiro cinturão. Tô muito animado para isso e vou trabalhar para isso. Chama! — disse Alex em seu Instagram.
Veja o vídeo publicado pelo lutador:
Como foi a primeira luta entre Alex Poatan e Cyril Gane?
Primeiro round
O primeiro round começou de forma bastante estudada, com Alex Poatan e Ciryl Gane evitando qualquer exposição desnecessária. O brasileiro apostou principalmente nos chutes altos, enquanto o francês tentava usar sua vantagem de envergadura para controlar a distância. Com as mãos, porém, Gane foi mais ativo e conectou alguns bons jabs ao longo do assalto, embora Poatan tenha absorvido os golpes sem aparentar sentir os impactos.
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Na metade do round, restando cerca de 2min30 para o fim, Gane ensaiou uma tentativa de queda, rapidamente neutralizada pelo brasileiro. O movimento pareceu muito mais um aviso estratégico do que uma real tentativa de levar a luta para o chão. Nos instantes finais, o francês voltou a encontrar espaço para trabalhar na trocação, enquanto Poatan manteve uma postura cautelosa e econômica. Ainda assim, foi o brasileiro quem fechou melhor o assalto, encaixando dois jabs limpos nos segundos finais, pouco antes do soar do gongo.
Segundo round
Se o primeiro round foi marcado pelo equilíbrio, o segundo mostrou rapidamente a diferença de experiência de Ciryl Gane na categoria dos pesos-pesados. Pouco depois do primeiro minuto, o francês encontrou um jab limpo que balançou Alex Poatan e mudou completamente o rumo do combate. O brasileiro ainda tentou reagir e buscou uma queda na perna do adversário, mas não conseguiu dar sequência à ação.
Livre da pressão, Gane voltou a apostar na trocação e não demorou para encontrar o golpe decisivo. Um cruzado de esquerda acertou em cheio Poatan, que foi ao chão sem condições de continuar na disputa. Atento ao estado do brasileiro, o árbitro Herb Dean interrompeu o combate imediatamente e decretou a vitória do francês por nocaute técnico.
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