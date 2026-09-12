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Silva x Delgado: saiba card completo, horário e onde assistir ao Noche UFC

Evento será realizado no Arizona (EUA), a partir das 15h (de Brasília)

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
12/09/2026 12:00
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Pôster do Noche UFC, com Jean Silva e Jose Miguel Delgado
Pôster do Noche UFC, com Jean Silva e Jose Miguel Delgado (Foto: Divulgação/UFC)

O Ultimate retorna com o Noche UFC neste sábado (12). Na luta principal, o brasileiro Jean Silva enfrenta o mexicano José Miguel Delgado pela categoria dos penas (até 65,7 kg) – em uma disputa pela vaga na disputa pelo cinturão. Além do Fighting Nerd, apenas Djorden Santos representa o Brasil nos cards principal e preliminar.

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Silva x Delgado

Jean Silva chega para mais uma oportunidade de se aproximar do topo do peso-pena. Representante da Fighting Nerds, o brasileiro vem de uma vitória expressiva sobre Arnold Allen, em janeiro, e tenta agora emendar uma nova sequência positiva no UFC. O cartel mostra o estilo agressivo do lutador: são 17 vitórias na carreira, sendo 15 pela via rápida, além de quatro bônus de Performance da Noite em sete apresentações no Ultimate.

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Do outro lado, Josh Delgado terá pela primeira vez a responsabilidade de comandar um evento do UFC. O norte-americano chega embalado por duas vitórias consecutivas, contra Andre Fili e Austin Bashi, e aceitou assumir o posto após a saída de Yair Rodriguez, ex-campeão interino. Contratado depois de participar do Dana White's Contender Series, em 2024, ele venceu quatro das cinco lutas que disputou no Ultimate.

Jean Silva está de olho em redenção no UFC 324 (Foto: Reprodução UFC)
Jean Silva está de olho em redenção no UFC 324 (Foto: Reprodução UFC)

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FICHA TÉCNICA
Noche UFC

📆 Data: 12 de setembro de 2025
⏰ Horário: A partir das 15h (horário de Brasília)
🌍 Local: na Gila River Arena, Arizona (EUA)
📺 Onde assistir: streaming Paramount+ (todo o card)

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Card Principal - 18h

Peso-pena (até 65,7 kg): Jean Silva x Jose Miguel Delgado
Peso-mosca (até 56,7 kg): Brandon Moreno x Joseph Morales
Peso-pena (até 65,7 kg): Tommy McMillen x Marwan Rahiki
Peso-mosca (até 56,7 kg): Manon Fiorot x Alexa Grasso
Peso-pesado (até 120,2 kg): Waldo Cortes Acosta x Curtis Blaydes
Peso-galo (até 61,2 kg): David Martinez x Dan Ige

Card Preliminar - 15h

Peso-mosca (até 56,7 kg): Tim Elliott x Edgar Chairez
Peso meio-médio (até 77,1 kg): Ignacio Bahamondes x Muslim Salikhov
Peso-médio (até 83,9 kg): Yousri Belgaroui x Djorden Santos
Peso-leve (até 70,3 kg): Drakkar Klose x Tommy Gantt
Peso-leve (até 70,3 kg): Rafa Garcia x Rong Zhu
Peso-pena (até 65,7 kg): Sean King III x Jessie Rosas
Peso-mosca (até 56,7 kg): JJ Aldrich x Regina Tarin

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🥊Brasil no UFC
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