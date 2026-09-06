Maria Clara Pacheco é ouro no Grand Prix de Taekwondo
No masculino, Henrique Marques conquistou o bronze na etapa de Muju, na Coreia do Sul
Neste domingo (6), a brasileira Maria Clara Pacheco confirmou o domínio no cenário mundial do taekwondo. Líder do ranking na categoria até 57kg, ela conquistou a medalha de ouro na etapa de Muju do Grand Prix. O título veio com vitória por 2 rounds a 0 (parciais de 5x0/8x2) sobre a anfitriã Yu-Jin Kim.
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Maria Clara venceu todas as lutas do dia, sem perder um round sequer: antes de enfrentar a sul-coreana, a brasileira superou a cazaque Sevostyanova, a jordaniana Fadia Khirfan e a marroquina Amina Dehhaoui.
O duelo pelo título contra Yu-Jin Kim, atual campeã olímpica do taekwondo, marcou a quarta vitória consecutiva da brasileira sobre a rival. Desde 2025, ela venceu a sul-coreana na mesma etapa do Grand Prix do ano passado, no Mundial de Wuxi, na China, e na primeira etapa do Grand Prix de 2026, em Roma.
O Grand Prix é uma das principais competições do circuito mundial da modalidade e vale pontos na corrida olímpica para os Jogos de Los Angeles 2028.
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Henrique Marques conquista a medalha de bronze
Além de Maria Clara, outro brasileiro subiu ao pódio no Grand Prix de Muju neste domingo (6). Pela categoria até 80kg, Henrique Marques garantiu a medalha de bronze após eliminação na semifinal, com derrota por 2 a 1 para o bielorrusso Raman Turavinau. Na sequência, o algoz do brasileiro conquistou o título com vitória por 2 a 0 sobre o norte-americano Cj Nickolas.
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