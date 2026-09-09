Dana White confirma saída de MVP do UFC: 'Não faz mais parte'
Michael Venom Page deixa o UFC após cinco vitórias em seis lutas
Quando se faz parte do UFC, além de vencer, é importante convencer. Um exemplo disso é Michael Venom Page, que encerra sua passagem pela organização de Dana White mesmo após quatro vitórias consecutivas. A saída começou a ser especulada após a retirada do lutador do ranking dos médios (até 83,9 kg), mas foi confirmada pelo presidente do Ultimate na última terça-feira (8).
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Como mencionado acima, a fase de MVP era boa dentro do octógono, pelo menos quando o resultado era confirmado. Após a derrota para Ian Machado Garry em 2024, o lutador embalou quatro triunfos. Inclusive, o último aconteceu há cinco dias, no UFC Paris, contra o uzbeque Nursulton Ruziboev. Todos foram por decisão unânime.
Mas, então, qual o motivo da saída de Venom? A principal crítica enfrentada por Michael Page era o desempenho abaixo do esperado, com pouco volume de golpes dentro do octógono. A análise, principalmente entre os fãs e amantes de MMA, era de que suas atuações estavam longe de "empolgar".
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Por esse motivo, com cinco vitórias em seis lutas, MVP não fará mais parte do vasto plantel de atletas do UFC. Vale destacar, porém, que não houve "demissão". Como explicou White, a organização decidiu não renovar o contrato do lutador inglês após o fim do acordo original.
— Aquela foi a última luta do seu contrato. Eu não acho que vamos renovar com ele. Qual foi a confusão? Acho que ficou bem claro que ele não teria o contrato renovado e que seria retirado do ranking porque não faz mais parte do plantel — disse o presidente do UFC.
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