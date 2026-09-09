Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Dana White confirma saída de MVP do UFC: 'Não faz mais parte'

Michael Venom Page deixa o UFC após cinco vitórias em seis lutas

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
09/09/2026 15:59
Favorite o Lance! no Google
Michael Venom Page reage após vitória no UFC Paris
Michael Venom Page reage após vitória no UFC Paris (Foto: LOU BENOIST / AFP)

Quando se faz parte do UFC, além de vencer, é importante convencer. Um exemplo disso é Michael Venom Page, que encerra sua passagem pela organização de Dana White mesmo após quatro vitórias consecutivas. A saída começou a ser especulada após a retirada do lutador do ranking dos médios (até 83,9 kg), mas foi confirmada pelo presidente do Ultimate na última terça-feira (8).

➡️ José Aldo completa 40 anos com trajetória campeã do WEC ao UFC

Como mencionado acima, a fase de MVP era boa dentro do octógono, pelo menos quando o resultado era confirmado. Após a derrota para Ian Machado Garry em 2024, o lutador embalou quatro triunfos. Inclusive, o último aconteceu há cinco dias, no UFC Paris, contra o uzbeque Nursulton Ruziboev. Todos foram por decisão unânime.

continua após a publicidade

Mas, então, qual o motivo da saída de Venom? A principal crítica enfrentada por Michael Page era o desempenho abaixo do esperado, com pouco volume de golpes dentro do octógono. A análise, principalmente entre os fãs e amantes de MMA, era de que suas atuações estavam longe de "empolgar".

➡️ Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

Por esse motivo, com cinco vitórias em seis lutas, MVP não fará mais parte do vasto plantel de atletas do UFC. Vale destacar, porém, que não houve "demissão". Como explicou White, a organização decidiu não renovar o contrato do lutador inglês após o fim do acordo original.

continua após a publicidade

— Aquela foi a última luta do seu contrato. Eu não acho que vamos renovar com ele. Qual foi a confusão? Acho que ficou bem claro que ele não teria o contrato renovado e que seria retirado do ranking porque não faz mais parte do plantel — disse o presidente do UFC.

Michael Venom Page em ação no UFC Paris
Michael Venom Page em ação no UFC Paris (Foto: LOU BENOIST / AFP)

🥊 É o Brasil no Noche UFC
*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
José Aldo, do UFC, posa na frente da bandeira do Flamengo

Lutas

Muito além de torcedor, José Aldo já foi atleta do Flamengo no UFC

Há 5 horas
Com a bandeira do Brasil sobre o ombro direito, José Aldo, de luvas, mostra os bíceps e faz expressão série em sessão de fotos do UFC

Lutas

José Aldo completa 40 anos com trajetória campeã do WEC ao UFC

Há 5 horas
Alex Poatan na reta final de preparação para o UFC Casa Branca (Reprodução)

Lutas

Após protesto contra árbitro, lutador do UFC critica Poatan: 'Seja homem'

Há 18 horas
Jean Silva está perto do top-5 dos penas do UFC (Foto: Reprodução Instagram ufc)

Lutas

Semana de luta! Retorno do Brasil ao topo do Noche UFC

Há 20 horas
Alex Poatan em coletiva antes do UFC Rio

Lutas

Alex Poatan solicita revanche com Cyril Gane: 'Essa é a luta'

Há 1 dia
A brasileira Maria Clara Pacheco exibe a medalha de ouro conquistada no Grand Prix de Roma de Taekwondo

Lutas

Maria Clara Pacheco: de promessa a candidata ao ouro em 2028

Há 2 dias
Mais LANCE!
A brasileira Maria Clara Pacheco em ação durante p Grand Prix de Taekwondo de Muju, na Coreia do Sul

Maria Clara Pacheco é ouro no Grand Prix de Taekwondo

'Borrachinha' encara Murzakanov durante pesagem do UFC 327 (Foto: Reprodução/UFC)

UFC recusa proposta de Borrachinha por disputa de cinturão

Salahdine Parnasse comemora vitória no UFC Paris

Nocaute em 2 minutos marca fim do UFC Paris; veja resultados

Natália Silva em sessão de fotos do UFC

UFC 332 terá brasileira em disputa de cinturão após lesão de campeã

Pôster do UFC Paris, com Dan Hooker e Salahdine Parnasse

Hooker x Parnasse: saiba card completo, horário e onde assistir ao UFC Paris

Justin Gaethje em pesagem do UFC 324 (Foto: Reprodução/Instagram/UFC Brasil)

Campeão do UFC despreza revanche com 'Do Bronx' e prioriza McGregor

Khamzat Chimaev, sensação do UFC e torcedor do Flamengo (Foto: Divulgação / UFC)

Após resposta de brasileiro, Chimaev reforça acordo para luta no UFC

Tayane Porfírio leva a mão direita ao rosto enquanto anda pelo tatame durante o Campeonato Mundial de Jiu-Jítsu

Brasileira testa positivo para maconha e perde medalha no Mundial de Jiu-Jítsu

Anderson Silva recebeu desafio de Romero (Foto: Divulgação Netflix/MVP)

Anderson Silva orienta Shogun para revanche: 'Jiu-jítsu é mais seguro'

UFC 236 Holloway v Poirier 2 - Dana White

Em meio a rumores, Dana White nega saída de campeão do UFC

aline-pereira-alex-poatan

Irmã de Alex Poatan ganha oportunidade de conquistar contrato com o UFC

Natália Silva é a número um do ranking peso mosca do UFC (Foto: Reprodução Instagram ufc)

Após lesão de campeã, brasileira fica sem desafiante no UFC 332

Parceria entre GLORY Kickboxing e Combate

Canal Combate retoma transmissões do GLORY e exibe disputa de cinturão