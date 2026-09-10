Poatan reage a críticas de Moicano e dispara: 'Tá falando b…'

Apesar de manterem uma boa relação, Alex Poatan criticou a maneira como Renato Moicano reclama sobre a sua postura nas redes sociais. A declaração foi dada pelo ex-campeão do UFC em entrevista ao canal Laerte Viana na Área.

De acordo com Pereira, o compatriota diz que ele não deveria responder aos críticos e que está "perdendo a cabeça". Contudo, o ex-campeão foi direto ao comparar suas trajetórias. "O Moicano aí também está falando b$%@ pra c@%*#. O Moicano vai chegar também. Vai chegar o momento dele. Mas aí, de boa. O Moicano não (responde os outros na internet), mas vamos falar em números. Vê com quem que lutei, os títulos que tenho, os recordes que tenho agora", declarou Poatan.

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O lutador continuou a linha argumentativa e sugeriu que Moicano não reage da mesma forma porque avalia que ainda não acumulou conquistas suficientes para defender. "Por que estou falando isso? Por que sou um cara soberbo? O Moicano fala que eu não deveria responder essas pessoas, não ficar p#%*, que estou perdendo a cabeça, mas não é perder a cabeça. Talvez o Moicano não fique chateado porque acha que não construiu nada. Não sei", complementa.

Nas redes sociais, Renato viu a crítica e respondeu, em tom de humor. "Tomei de morador", afirmou.

Carai mane tomei de morador — Renato Moicano (@moicanoufc) September 9, 2026

Postura combativa de Poatan

Ao defender seus feitos, Alex Poatan foi enfático: "Acho que trabalhei para c@%*# e não vou ficar escutando m*&#@ dos outros. Vê os recordes que tenho, com quem que lutei, o que eu fiz, pra chegar e o cara (crítico) falar 'você não sabe de nada'?"

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Pereira também voltou os olhos para as críticas técnicas que recebe de pessoas sem experiência nas artes marciais. "Alguns c* de cachorro que nunca subiram em um ringue falam com uma confiança: 'o cara vai colocar o Poatan pra baixo a qualquer hora'. Isso é ofensivo. Tentam influenciar as pessoas para conseguir engajamento. Se você tem tanta certeza, vamos fazer uma aposta", afirmou.

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