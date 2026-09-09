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Poatan cogita voltar aos meios-pesados para enfrentar Borrachinha no UFC

Brasileiro mantém foco nos pesos pesados, mas considera descer de categoria caso não tenha oportunidade pelo cinturão

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
09/09/2026 22:32
Atualizado há 1 minutos
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Poatan é um dos grandes astros do UFC mundo afora (Foto: Reprodução/X/UFC Brasil)
Poatan antes de luta no UFC (Foto: Reprodução/X/UFC Brasil)

Alex Pereira, o Poatan, pode voltar a competir nos meios-pesados do UFC. Embora esteja concentrado atualmente na divisão dos pesos pesados, o brasileiro revelou que possui liberdade contratual para atuar nas duas categorias e não descartou um reencontro com Paulo Borrachinha.

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A possibilidade ganhou força após Borrachinha se aproximar de uma disputa pelo título dos meio-pesados. O mineiro vem de vitória sobre Azamat Murzakanov e ainda tem uma luta prevista em seu contrato com o Ultimate. O cinturão da categoria pertence atualmente a Carlos Ulberg.

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Em entrevista ao canal Laerte Viana na Área MMA, Poatan explicou que seu acordo com o UFC permite que ele escolha entre os meio-pesados e os pesos pesados. Apesar disso, deixou claro que sua prioridade é conquistar o título da divisão até 120,2 kg.

— Eu posso lutar na categoria de baixo ou nos pesos pesados. é um acordo que eu tenho com o UFC entendeu? Mas de verdade eu quero muito lutar nos pesos pesados. Estou com 39 anos, ta acabando e eu tenho chance ainda de conquistar essa parada. — afirmou Poatan.

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Poatan coloca luta com Borrachinha na mesa

Aos 39 anos, o ex-campeão dos meio-pesados afirmou que pretende aproveitar o período restante de sua carreira para buscar o cinturão dos pesos pesados. Por isso, um retorno à antiga divisão não seria, neste momento, seu principal objetivo.

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O cenário, porém, poderia mudar caso o brasileiro entenda que não terá uma oportunidade pelo título dos pesados. Nesse caso, Poatan revelou que poderia procurar a organização para pedir um combate contra Borrachinha.

— Se eu visse que não tenho chance, voltava pros meio pesados. Ligava agora pro Hunter e falava: 'Borrachinha quer lutar? vamos lutar. ele ta fazendo a última luta do contrato? então põe comigo' Vou fud** a vida dele. —declarou.

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Borrachinha sem blusa forçando os braços com os bíceps à mostra
Paulo Costa, o 'Borrachinha', na pesagem do UFC 327 (Foto: Reprodução/UFC)

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