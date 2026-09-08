Semana de luta! Retorno do Brasil ao topo do Noche UFC

Como virou tradição, os fãs poderão acompanhar mais uma edição do Noche UFC neste sábado (12). A noite de muita ação contará com o brasileiro Jean Silva em destaque, contra o norte-americano Jose Miguel Delgado, na luta principal. O evento terá ainda mais um representante do Brasil no card preliminar, que começa às 15h (de Brasília).

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Antes do dia mais esperado, os lutadores passam ao menos quatro dias ao lado do UFC para cumprir uma sequência de compromissos. O primeiro é o famoso "media day", que costuma acontecer na quarta-feira, seguido da coletiva de imprensa do dia seguinte. As pesagens oficial e cerimonial seguem nas sextas, enquanto o evento fecha tudo no sábado.

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Silva x Delgado

Jean Silva chega para mais uma oportunidade de se aproximar do topo do peso-pena. Representante da Fighting Nerds, o brasileiro vem de uma vitória expressiva sobre Arnold Allen, em janeiro, e tenta agora emendar uma nova sequência positiva no UFC. O cartel mostra o estilo agressivo do lutador: são 17 vitórias na carreira, sendo 15 pela via rápida, além de quatro bônus de Performance da Noite em sete apresentações no Ultimate.

Do outro lado, Josh Delgado terá pela primeira vez a responsabilidade de comandar um evento do UFC. O norte-americano chega embalado por duas vitórias consecutivas, contra Andre Fili e Austin Bashi, e aceitou assumir o posto após a saída de Yair Rodriguez, ex-campeão interino. Contratado depois de participar do Dana White's Contender Series, em 2024, ele venceu quatro das cinco lutas que disputou no Ultimate.

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Pôster do Noche UFC, com Jean Silva e Jose Miguel Delgado (Foto: Divulgação/UFC)

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Ao todo, 13 combates estão confirmados para o Noche UFC, que acontece no dia 12 de setembro. Em destaque no Brasil, Jean Silva leva a bandeira verde-amarela para o centro do octógono durante o card principal. Já Djorden Santos representa o país na porção preliminar.

FICHA TÉCNICA

Noche UFC

📆 Data: 12 de setembro de 2025

⏰ Horário: A partir das 15h (horário de Brasília)

🌍 Local: na Gila River Arena, Arizona (EUA)

📺 Onde assistir: streaming Paramount+ (todo o card)

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Card Principal - 18h

Peso-pena (até 65,7 Kg): Jean Silva x Jose Miguel Delgado

Peso-mosca (até 56,7 Kg): Brandon Moreno x Joseph Morales

Peso-pena (até 65,7 Kg): Tommy McMillen x Marwan Rahiki

Peso-mosca (até 56,7 Kg): Manon Fiorot x Alexa Grasso

Peso-pesado (até 120,2 Kg): Waldo Cortes Acosta x Curtis Blaydes

Peso-galo (até 61,2 Kg): David Martinez x Dan Ige

Card Preliminar - 15h

Peso-mosca (até 56,7 Kg): Tim Elliott x Edgar Chairez

Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Ignacio Bahamondes x Muslim Salikhov

Peso-médio (até 83,9 Kg): Yousri Belgaroui x Djorden Santos

Peso-leve (até 70,3 Kg): Drakkar Klose x Tommy Gantt

Peso-leve (até 70,3 Kg): Rafa Garcia x Rong Zhu

Peso-pena (até 65,7 Kg): Sean King III x Jessie Rosas

Peso-mosca (até 56,7 Kg): JJ Aldrich x Regina Tarin

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🥊 É o Brasil no Noche UFC

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