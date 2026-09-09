Hoje, 9 de setembro de 2026, tem festa no mundo das lutas! José Aldo comemora 40 anos de uma vida marcada por superações e muito sucesso. Desde a estreia no WEC, em 2008, a trajetória foi tão vitoriosa que culminou em recordes e feitos no UFC – com direito a dois reinados e o título de primeiro campeão do peso-pena (até 65,8 kg).

➡️ Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

Enquanto Aldo celebra o aniversário, relembre com o Lance! a impressionante trajetória do lutador na organização comandada por Dana White. As conquistas passam por categorias diferentes, cinturões e muitos altos e baixos dentro do octógono.

continua após a publicidade

Linha do tempo de José Aldo

O início e a ascensão

Origens: Nascido em Manaus, José Aldo teve contato com os esportes de combate ainda na infância. Aos 16 anos, mudou-se para o Rio de Janeiro para seguir o sonho de ser lutador e passou a treinar na Nova União, sob orientação de Dedé Pederneiras. Agosto de 2004: Estreia no MMA profissional contra Mario Bigola e começa a construir uma das carreiras mais vitoriosas da história do esporte brasileiro.

Domínio no WEC

2008: Aldo chega ao WEC e rapidamente se torna um dos principais nomes da organização, acumulando vitórias até ganhar a oportunidade de disputar o cinturão dos pesos-penas. Novembro de 2009: Nocauteia Mike Brown no segundo round e conquista o título peso-pena do WEC. 2010: Defende o cinturão duas vezes, contra Urijah Faber e Manny Gamburyan, consolidando seu domínio antes da chegada ao UFC.

O 'Campeão do Povo'

Abril de 2011 - UFC 129: Com a união entre WEC e UFC, Aldo se torna o primeiro campeão peso-pena da história do Ultimate. Na estreia, vence Mark Hominick por decisão unânime.

Com a união entre WEC e UFC, Aldo se torna o primeiro campeão peso-pena da história do Ultimate. Na estreia, vence Mark Hominick por decisão unânime. Janeiro de 2012 - UFC 142: No Rio de Janeiro, nocauteia Chad Mendes com uma joelhada no fim do primeiro round. Na comemoração, pula a grade e é carregado pela torcida, em uma das cenas mais marcantes de sua carreira.

No Rio de Janeiro, nocauteia Chad Mendes com uma joelhada no fim do primeiro round. Na comemoração, pula a grade e é carregado pela torcida, em uma das cenas mais marcantes de sua carreira. Agosto de 2013 - UFC 163: Nocauteia Chan Sung Jung no quarto round e chega à quinta defesa de cinturão no UFC.

Nocauteia Chan Sung Jung no quarto round e chega à quinta defesa de cinturão no UFC. Outubro de 2014 - UFC 179: Derrota Chad Mendes pela segunda vez, novamente no Rio de Janeiro, e mantém o título dos penas.

A rivalidade com Conor McGregor

Dezembro de 2015 - UFC 194: Depois de anos no topo da divisão, Aldo enfrenta Conor McGregor em uma das lutas mais aguardadas da história do UFC. O irlandês vence por nocaute em apenas 13 segundos e encerra o primeiro reinado do brasileiro. Julho de 2016 - UFC 200: Aldo derrota Frankie Edgar por decisão unânime e conquista o cinturão interino dos penas. Com a saída de McGregor da divisão, volta a ser reconhecido como campeão linear.

Novos desafios

Junho de 2017 - UFC 212: Em mais uma luta no Rio de Janeiro, Aldo perde o cinturão para Max Holloway por nocaute. Dezembro de 2017 - UFC 218: Na revanche contra Holloway, o brasileiro é derrotado novamente. 2018-2020: Aldo passa a buscar novos caminhos na carreira. Depois de vitórias sobre Jeremy Stephens e Renato Moicano e derrotas para Alexander Volkanovski e Marlon Moraes, desce para o peso-galo e disputa o cinturão contra Petr Yan, mas acaba derrotado.

Aposentadoria e retorno

Setembro de 2022: Após a derrota para Merab Dvalishvili, Aldo anuncia a aposentadoria do MMA e encerra sua primeira passagem pelo esporte.

Após a derrota para Merab Dvalishvili, Aldo anuncia a aposentadoria do MMA e encerra sua primeira passagem pelo esporte. Julho de 2023: O brasileiro entra oficialmente para o Hall da Fama do UFC, coroando uma trajetória marcada por títulos, defesas de cinturão e momentos históricos.

O brasileiro entra oficialmente para o Hall da Fama do UFC, coroando uma trajetória marcada por títulos, defesas de cinturão e momentos históricos. Maio de 2024 - UFC 301: Após quase dois anos afastado, Aldo retorna ao octógono no Rio de Janeiro e vence Jonathan Martinez por decisão unânime.

Após quase dois anos afastado, Aldo retorna ao octógono no Rio de Janeiro e vence Jonathan Martinez por decisão unânime. Maio de 2025 - UFC 315: Aldo realiza sua última luta de MMA contra Aiemann Zahabi, no Canadá. Após perder por decisão unânime, anuncia novamente que vai pendurar as luvas.

40 anos e uma nova fase

Setembro de 2026: Aos 40 anos, José Aldo continua ligado ao mundo das lutas. Além de atuar como comentarista, o "Campeão do Povo" se prepara para enfrentar Marlon Vera em uma luta agarrada, mostrando que a aposentadoria do MMA não significou o fim de sua trajetória nos esportes de combate.

➡️ Semana de luta! Retorno do Brasil ao topo do Noche UFC

Aldo de volta à ação

José Aldo está pronto para voltar à ação. O brasileiro não luta desde maio de 2025, quando fez sua despedida do MMA, mas decidiu voltar aos esportes de combate em uma nova modalidade. Aos 40 anos, o "Campeão do Povo" vai disputar uma luta agarrada, sem quimono, pelo Hype FC.

O compromisso será especial por outro motivo: Aldo reencontrará Marlon Vera, seu antigo rival no UFC. Os dois já se enfrentaram em dezembro de 2020, quando o brasileiro levou a melhor por decisão unânime. Agora, quase seis anos depois, eles voltam a dividir o mesmo ringue, desta vez em um duelo de grappling.

continua após a publicidade