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De Poatan a Borrachinha, UFC divulga lista de todos os brasileiros sob contrato

Ao todo, o Brasil conta com 180 lutadores no plantel da organização de MMA

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
11/09/2026 10:56
Atualizado há 2 minutos
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Alex "Poatan" Pereira antes de nocautear Magomed Ankalaev no UFC 320, no dia 4 de outubro de 2025. (Foto: Chris Unger/Zuffa LLC)
Alex "Poatan" Pereira antes de nocautear Magomed Ankalaev no UFC 320 (Foto: Chris Unger/Zuffa LLC)

O Brasil segue como uma das principais forças do UFC e conta com 180 lutadores sob contrato com a organização. Entre campeões, nomes em ascensão e atletas que buscam espaço no octógono, a lista reúne representantes de diferentes categorias e momentos da carreira – de Alex Poatan e Paulo Borrachinha a novos talentos que tentam se firmar no Ultimate.

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Confira todos os lutadores do Brasil no UFC

Masculino

Peso-mosca (até 56,7 kg) - 7 atletas

  1. Alessandro Costa
  2. Alexandre Pantoja
  3. André Lima
  4. Bruno Silva "Bulldog"
  5. Eduardo "Chapolin"
  6. Lucas Rocha
  7. Jafel Filho

Peso-galo (até 61,2 kg) - 7 atletas

Deiveson Figueiredo
Hector Santiago
Jean Matsumoto
Rafael Estevam
Rani Yahya
Raoni Barcelos
Saimon Oliveira

Peso-pena (até 65,7 kg) - 14 atletas

Daniel "Willycat" Santos
Diego Lopes
Douglas Silva
Felipe Lima
Gabriel Santos
Jean Silva
Joanderson Brito
José Delano
Lerryan Douglas
Mairon Santos
Marcio Barbosa
Matheus Camilo
Patrício "Pitbull" Freire
Vinicius Oliveira

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Peso-leve (até 70,3 kg) - 12 atletas

Charles "do Bronxs" Oliveira
Diego Ferreira
Elves Brenner
Ismael Bonfim
Joaquim "Netto BJJ" Silva
Kaue Fernandes
Manoel Sousa
Mauricio Ruffy
Melquizael Costa
Nikolas Motta
Renato Moicano
Samuel Sanches

Peso meio-médio (até 77,1 kg) - 9 atletas

Carlos Leal
Carlos Prates
Gabriel Bonfim
Jefferson Nascimento
José Souza
Kaik Brito
Michael Oliveira
Rafael dos Anjos
Rodrigo Sezinando

Peso-médio (até 83,9 kg) - 12 atletas

Brunno "Hulk" Ferreira
Caio Borralho
Cesar Almeida
Djorden Santos
Gregory "Robocop" Rodrigues
Luis Felipe Dias
Marco Túlio
Modestino Rodrigues
Rodolfo Vieira
Ryan Gandra
Vicente Luque
Wellington Turman

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Peso-pesado (até 120,2 kg) - 12 atletas

Alex "Poatan" Pereira
Gabriel Lorenço
Guilherme Pat
Guilherme Uriel
Jhonata Diniz
Johnny Walker
José Montanha
Marcus Buchecha
Max Gimenis
Tallison Teixeira
Valter Walker
Vitor Petrino

Feminino

Peso-palha (até 52,1 kg) - 19 atletas

Alexia Thainara
Amanda Lemos
Amanda Ribas
Carol Foro
Denise Gomes
Gigi Canuto
Iasmin Lucindo
Jaqueline Amorim
Jéssica Andrade
Júlia Polastri
Ketlen Souza
Luana Pinheiro
Mackenzie Dern
Polyana Viana
Rayanne Amanda
Stephanie Luciano
Tabatha Ricci
Talita Alencar
Virna Jandiroba

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Peso-mosca (até 56,7 kg) - 8 atletas

Dione Barbosa
Eduarda Moura
Gabriella Fernandes
Jeisla Chaves
Karine Silva
Melissa Gatto
Natália Silva
Nicolle Caliari

Peso-galo (até 61,2 kg) - 10 atletas

Alice Pereira
Amanda Nunes
Bia Mesquita
Jacqueline Cavalcanti
Josiane Nunes
Karol Rosa
Luana Santos
Norma Dumont
Priscila Cachoeira
Tainara Lisboa

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E o Brasil já terá um de seus representantes novamente no topo do card no próximo evento. No Noche UFC deste sábado (12), Jean Silva será o responsável por liderar a presença brasileira, em mais uma oportunidade de um dos principais nomes do país mostrar sua força no Ultimate.

Jean Silva está perto do top-5 dos penas do UFC (Foto: Reprodução Instagram ufc)
Jean Silva está perto do top-5 dos penas do UFC (Foto: Reprodução Instagram ufc)

🥊 É o Brasil no Noche UFC
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