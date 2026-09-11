De Poatan a Borrachinha, UFC divulga lista de todos os brasileiros sob contrato
Ao todo, o Brasil conta com 180 lutadores no plantel da organização de MMA
O Brasil segue como uma das principais forças do UFC e conta com 180 lutadores sob contrato com a organização. Entre campeões, nomes em ascensão e atletas que buscam espaço no octógono, a lista reúne representantes de diferentes categorias e momentos da carreira – de Alex Poatan e Paulo Borrachinha a novos talentos que tentam se firmar no Ultimate.
➡️ Poatan cogita voltar aos meios-pesados para enfrentar Borrachinha no UFC
Confira todos os lutadores do Brasil no UFC
Masculino
Peso-mosca (até 56,7 kg) - 7 atletas
- Alessandro Costa
- Alexandre Pantoja
- André Lima
- Bruno Silva "Bulldog"
- Eduardo "Chapolin"
- Lucas Rocha
- Jafel Filho
Peso-galo (até 61,2 kg) - 7 atletas
Deiveson Figueiredo
Hector Santiago
Jean Matsumoto
Rafael Estevam
Rani Yahya
Raoni Barcelos
Saimon Oliveira
Peso-pena (até 65,7 kg) - 14 atletas
Daniel "Willycat" Santos
Diego Lopes
Douglas Silva
Felipe Lima
Gabriel Santos
Jean Silva
Joanderson Brito
José Delano
Lerryan Douglas
Mairon Santos
Marcio Barbosa
Matheus Camilo
Patrício "Pitbull" Freire
Vinicius Oliveira
Peso-leve (até 70,3 kg) - 12 atletas
Charles "do Bronxs" Oliveira
Diego Ferreira
Elves Brenner
Ismael Bonfim
Joaquim "Netto BJJ" Silva
Kaue Fernandes
Manoel Sousa
Mauricio Ruffy
Melquizael Costa
Nikolas Motta
Renato Moicano
Samuel Sanches
Peso meio-médio (até 77,1 kg) - 9 atletas
Carlos Leal
Carlos Prates
Gabriel Bonfim
Jefferson Nascimento
José Souza
Kaik Brito
Michael Oliveira
Rafael dos Anjos
Rodrigo Sezinando
Peso-médio (até 83,9 kg) - 12 atletas
Brunno "Hulk" Ferreira
Caio Borralho
Cesar Almeida
Djorden Santos
Gregory "Robocop" Rodrigues
Luis Felipe Dias
Marco Túlio
Modestino Rodrigues
Rodolfo Vieira
Ryan Gandra
Vicente Luque
Wellington Turman
Peso-pesado (até 120,2 kg) - 12 atletas
Alex "Poatan" Pereira
Gabriel Lorenço
Guilherme Pat
Guilherme Uriel
Jhonata Diniz
Johnny Walker
José Montanha
Marcus Buchecha
Max Gimenis
Tallison Teixeira
Valter Walker
Vitor Petrino
Feminino
Peso-palha (até 52,1 kg) - 19 atletas
Alexia Thainara
Amanda Lemos
Amanda Ribas
Carol Foro
Denise Gomes
Gigi Canuto
Iasmin Lucindo
Jaqueline Amorim
Jéssica Andrade
Júlia Polastri
Ketlen Souza
Luana Pinheiro
Mackenzie Dern
Polyana Viana
Rayanne Amanda
Stephanie Luciano
Tabatha Ricci
Talita Alencar
Virna Jandiroba
Peso-mosca (até 56,7 kg) - 8 atletas
Dione Barbosa
Eduarda Moura
Gabriella Fernandes
Jeisla Chaves
Karine Silva
Melissa Gatto
Natália Silva
Nicolle Caliari
Peso-galo (até 61,2 kg) - 10 atletas
Alice Pereira
Amanda Nunes
Bia Mesquita
Jacqueline Cavalcanti
Josiane Nunes
Karol Rosa
Luana Santos
Norma Dumont
Priscila Cachoeira
Tainara Lisboa
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E o Brasil já terá um de seus representantes novamente no topo do card no próximo evento. No Noche UFC deste sábado (12), Jean Silva será o responsável por liderar a presença brasileira, em mais uma oportunidade de um dos principais nomes do país mostrar sua força no Ultimate.
🥊 É o Brasil no Noche UFC
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