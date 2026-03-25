Artigo: Entre a chuva e a tragédia – a urgência de cuidar das causas

Pedro Werneck*

Situações como as que estamos vendo novamente em regiões do Rio de Janeiro, São Paulo e de Minas Gerais, infelizmente, continuam se repetindo. A cada período de chuvas, as consequências aparecem com força: enchentes, deslizamentos, perdas materiais e humanas. A mobilização para socorrer as vítimas é necessária e demonstra solidariedade, mas a verdade é que essas tragédias não começam quando a chuva cai.

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Antes das consequências climáticas, existem causas estruturais profundas que levam milhares de pessoas a viverem em áreas vulneráveis. Falta de acesso à moradia adequada, desigualdade social e ausência de planejamento urbano empurram famílias para locais de risco, onde qualquer evento climático mais intenso se transforma em desastre. Enquanto continuarmos focando apenas em mitigar os efeitos, estaremos tratando apenas os sintomas de um problema muito maior.

Existe a chance de mudar o rumo das coisas

Por isso, talvez o momento mais importante não seja apenas durante a tragédia, quando a urgência nos mobiliza, mas antes dela, quando ainda existe a chance de mudar o rumo das coisas. Cada vida perdida nesses episódios nos lembra que não podemos normalizar o que já sabemos que vai acontecer. Que essa reflexão nos leve a agir com mais responsabilidade e consciência, porque cuidar das causas hoje é a forma mais verdadeira de proteger vidas amanhã.

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*Pedro Werneck - Presidente e Cofundador do Instituto da Criança