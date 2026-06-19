O Lance! Impresso voltou! Tudo sobre a edição histórica do Manual do Torcedor O cheiro do papel e a emoção do esporte: resgatamos a tradição de ler o Lance! no formato impresso. Saiba o que preparamos e como garantir a sua edição gratuita

Conteúdo Publieditorial

Em um momento em que o Brasil inteiro se movimenta pelo futebol, o Lance! decidiu reativar uma verdadeira relíquia: o nosso histórico formato impresso. Com o apoio de Rexona — a marca que nunca abandona os torcedores —, lançamos uma edição especial batizada de Manual do Torcedor. Esse projeto editorial nasceu para ser um verdadeiro guia da torcida brasileira, unindo memória afetiva, informação de qualidade e a nossa paixão incondicional pelo esporte.

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Nostalgia e conexão entre diferentes gerações

Ler o jornal no café da manhã ou dar aquela folheada durante uma pausa no expediente sempre foi um ritual sagrado. A nova edição impressa foi pensada exatamente para dialogar com esses "torcedores das antigas", mas sem deixar de lado as novas gerações, que estão acostumadas a consumir tudo em tempo real e por diferentes plataformas digitais.

Mais do que um resgate simbólico, transformamos a publicação em uma experiência envolvente, dinâmica e totalmente colecionável. Para Gustavo Mota, CEO do Lance!, o conteúdo lançado com apoio de Rexona une jornalismo, entretenimento e engajamento para transformar a paixão pelo futebol em conteúdo e experiência, acompanhando o torcedor nas ruas, no estádio ou no portal.

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Osires Nadal, jornalista que participa do Manual do Torcedor (Foto: Reprodução)

O que tem na edição? (Curiosidades sem spoilers!)

Nós preparamos um conteúdo de peso para essa publicação. Veja um aperitivo do que você vai encontrar ao ter o material em mãos: O craque na parede: a publicação conta com um super pôster exclusivo do Vini Jr. para você guardar ou emoldurar.

A voz da experiência: ninguém melhor para traduzir a paixão nacional do que quem vive o futebol de perto. O jornalista Tino Marcos, com sua bagagem de mais de três décadas como repórter, assina conteúdos incríveis para esta edição.

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A emoção da torcida: o material reúne reportagens, histórias, entrevistas e bastidores que dissecam e celebram as reações e a intensidade de quem vibra nas arquibancadas e nos sofás.

Anote na agenda – distribuição gratuita no dia 21

Você não vai pagar absolutamente nada para ter esse pedaço da história. Serão 5 mil exemplares distribuídos gratuitamente em pontos icônicos no domingo, dia 21/06.

Confira os locais e horários para garantir o seu:

São Paulo: Avenida Paulista, 900. A distribuição acontece das 12h às 16h. Rio de Janeiro: Av. Ataulfo de Paiva, esquina com Av. Bartolomeu Mitre, S/N. A entrega será das 9h às 13h.

A ação é viabilizada por Rexona. E se você não conseguir pegar a sua cópia física, fique tranquilo: o produto também terá uma versão digital disponível no site do Lance!, ampliando o alcance da iniciativa e reforçando a nossa conexão entre tradição e contemporaneidade.