logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

O Lance! Impresso voltou! Tudo sobre a edição histórica do Manual do Torcedor

O cheiro do papel e a emoção do esporte: resgatamos a tradição de ler o Lance! no formato impresso. Saiba o que preparamos e como garantir a sua edição gratuita

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
19/06/2026 12:30
Atualizado há 17 minutos
Favorite o Lance! no Google
Manual do Torcedor do Lance! (Foto: Reprodução)
Manual do Torcedor do Lance! (Foto: Reprodução)

Conteúdo Publieditorial

  • Lance!

    Manual do Torcedor da Copa do Mundo: novo guia especial do Lance!

    Lance! Negócios
    Há 16 horas

    • Em um momento em que o Brasil inteiro se movimenta pelo futebol, o Lance! decidiu reativar uma verdadeira relíquia: o nosso histórico formato impresso. Com o apoio de Rexona — a marca que nunca abandona os torcedores —, lançamos uma edição especial batizada de Manual do Torcedor. Esse projeto editorial nasceu para ser um verdadeiro guia da torcida brasileira, unindo memória afetiva, informação de qualidade e a nossa paixão incondicional pelo esporte.

    continua após a publicidade

    ➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    Nostalgia e conexão entre diferentes gerações

    Ler o jornal no café da manhã ou dar aquela folheada durante uma pausa no expediente sempre foi um ritual sagrado. A nova edição impressa foi pensada exatamente para dialogar com esses "torcedores das antigas", mas sem deixar de lado as novas gerações, que estão acostumadas a consumir tudo em tempo real e por diferentes plataformas digitais.

    Mais do que um resgate simbólico, transformamos a publicação em uma experiência envolvente, dinâmica e totalmente colecionável. Para Gustavo Mota, CEO do Lance!, o conteúdo lançado com apoio de Rexona une jornalismo, entretenimento e engajamento para transformar a paixão pelo futebol em conteúdo e experiência, acompanhando o torcedor nas ruas, no estádio ou no portal.

    continua após a publicidade
    Osires Nadal, jornalista que participa do Manual do Torcedor (Foto: Reprodução)

    O que tem na edição? (Curiosidades sem spoilers!)

    Nós preparamos um conteúdo de peso para essa publicação. Veja um aperitivo do que você vai encontrar ao ter o material em mãos: O craque na parede: a publicação conta com um super pôster exclusivo do Vini Jr. para você guardar ou emoldurar.

    A voz da experiência: ninguém melhor para traduzir a paixão nacional do que quem vive o futebol de perto. O jornalista Tino Marcos, com sua bagagem de mais de três décadas como repórter, assina conteúdos incríveis para esta edição.

    continua após a publicidade

    A emoção da torcida: o material reúne reportagens, histórias, entrevistas e bastidores que dissecam e celebram as reações e a intensidade de quem vibra nas arquibancadas e nos sofás.

    Anote na agenda – distribuição gratuita no dia 21

    Você não vai pagar absolutamente nada para ter esse pedaço da história. Serão 5 mil exemplares distribuídos gratuitamente em pontos icônicos no domingo, dia 21/06.

    Confira os locais e horários para garantir o seu:

    1. São Paulo: Avenida Paulista, 900. A distribuição acontece das 12h às 16h.
    2. Rio de Janeiro: Av. Ataulfo de Paiva, esquina com Av. Bartolomeu Mitre, S/N. A entrega será das 9h às 13h.

    A ação é viabilizada por Rexona. E se você não conseguir pegar a sua cópia física, fique tranquilo: o produto também terá uma versão digital disponível no site do Lance!, ampliando o alcance da iniciativa e reforçando a nossa conexão entre tradição e contemporaneidade.

    Manual do Torcedor do Lance! com apoio do Rexona (Foto: Reprodução)

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Lance! NegóciosManual do Torcedor da Copa do Mundo: novo guia especial do Lance!Há 7 horas
    Ancelotti e Vini Jr na partida entre Brasil e Marrocos (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)
    Lance! NegóciosBrasil vale 16 vezes mais do que o Haiti; veja abismo financeiroHá 10 horas
    Lance! NegóciosComo a inteligência artificial está mudando a experiência do torcedor na Copa do MundoHá 1 dia
    Kylian Mbappé comemora gol que abriu o placar para a França contra Senegal (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
    Copa do MundoMbappé lidera interesse dos apostadores na Copa e desponta como favorito dos fãs para marcar golsHá 1 dia
    João Fonseca na derrota para o tcheco Jakub Mensik em Roland Garros (Foto: Thomas SAMSON / AFP)
    TênisSaiba quanto João Fonseca faturou após eliminação no ATP de HalleHá 3 dias
    Haaland Noruega (Foto: Reprodução Instagram Haaland)
    Copa do MundoAstro da Noruega, Haaland vale dez vezes mais que toda a seleção do IraqueHá 3 dias

    Mais LANCE!

    elenco alemanha copa do mundo
    Por que os jogadores estão usando chuteiras rosas na Copa do Mundo?
    Jogadores de Cabo Verde comemoram com o goleiro Vozinha, destaque no empate com a Espanha (Foto: Roberto SCHMIDT / AFP)
    Vozinha é o segundo goleiro menos valioso da Copa; veja ranking dos mais baratos
    De Ryan Reynolds a Lucas Tylty: a tendência que leva celebridades e empresários ao futebol
    Seleção da França com Mbappé e Dembélé no aeroporto (Foto: Jaiden Tripi / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
    Copa do Mundo reúne R$ 111 bilhões em talentos; Brasil é o sexto elenco mais valioso
    Memphis Depay, camisa 10 da Holanda (Foto: Reprodução/Instagram/@memphisdepay)
    Quanto o Corinthians vai receber por Memphis Depay na Copa do Mundo?
    Brasil e Marrocos no último confronto entre as duas equipes em 2023
    Brasil e Marrocos fazem confronto bilionário, o terceiro jogo mais valioso da primeira fase da Copa; entenda
    Alex Poatan é bicampeão do UFC (Foto: Divulgação / UFC)
    Alex Poatan recebe bolada milionária para UFC Casa Branca
    Rayan, Endrick e Igor Thiago em Brasl x Panamá
    Rayan e Igor Thiago estreiam na Copa como os jogadores que mais valorizaram após convocação da Seleção; veja cenário
    Gianni Infantino
    Quanto ganha Gianni Infantino? Fifa revela remuneração milionária
    Copa do Mundo teve início nesta quinta-feira (11) (Foto: Yuri Cortez / AFP)
    No clima da Copa, festival infantil aposta no futebol para tirar crianças das telas
    Bandeiras do México e da África do Sul durante a cerimônia de abertura da partida de futebol do Grupo A da Copa do Mundo de 2026 (Crédito: Rodrigo OROPEZA / AFP)
    Entenda o valor bilionário do primeiro confronto da Copa do Mundo entre México e África do Sul
    Canarinho Pistola estreou com a Seleção na Copa do Mundo de 2018, na Rússia. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)
    CBF coloca Canarinho Pistola ao lado do Angry Birds de ação global na Copa
    Estádio Azteca será palco de abertura da Copa do Mundo (Foto: Alfredo Estrella/AFP)
    Estreia da Copa tem cerveja a mais de R$ 90 e água por R$23: veja quanto custa consumir no estádio