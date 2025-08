Seleção Brasileira feminina pode faturar prêmio milionário com título da Copa América

A Seleção Brasileira feminina entra em campo neste sábado para defender a hegemonia na América do Sul e briga pelo título da Copa América contra a Colômbia. A bola rola às 18h no Estádio Casa Blanca, em Quito, Equador. O Brasil venceu oito das nove edições disputadas e quer a 9º taça do torneio da Conmebol. Além do troféu, a seleção vencedora leva para casa uma premiação milionária.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

A atual edição da competição, no entanto, não recebeu um aumento de bônus financeiro em comparação à Copa América Feminina de 2022, que foi a primeira vez que a Conmebol desembolsou valores de premiação para pagar à seleção campeã.

A seleção comandada por Arhur Elias pode levar uma premiação de US$ 1,5 milhão pelo título, o que corresponde a R$ 8,31 milhões na cotação mais atualizada. A equipe vice-campeã fica com US$ 500 mil, ou R$ 2,77 milhões. Coincidentemente, a última final de Copa América Feminina foi justamente entre Brasil e Colômbia, que terminou com título brasileiro. A partida terminou 1 a 0, com gol da atacante Debinha.

continua após a publicidade

O outro "título" conquistado pela Seleção feminina com a classificação para a final do campeonato foi a vaga nos Jogos Olímpicos de Los Angeles em 2028. As duas equipes que chegaram à decisão já confirmaram presença no torneio internacional daqui a três anos.

A equipe que vencer também enfrentará a Inglaterra na disputa da Finalíssima, campeonato que reúne a campeã da Copa América e da Eurocopa. As inglesas bateram a Espanha na final da competição na última semana e ficaram com o título.

continua após a publicidade

Brasil bateu o Uruguai na campanha da Copa América. (Foto: CBF/Divulgação)

Campanha do Brasil na Copa América

Na primeira fase, a Amarelinha venceu a Venezuela por 2 a 0, a Bolívia por 6 a O e o Paraguai por 4 a 1. Na semifinal, goleou o Uruguai por 5 a 1, garantindo a vaga na final do torneio e a classificação para a Olimpíada de 2028.

Já a Colômbia finalizou a primeira fase na vice-liderança do Grupo B, com oito pontos — três vitórias e dois empates. Estreou contra Venezuela com um empate sem gols, venceu o Paraguai por 4 a 1 e goleou a Bolívia por 8 a 0.

Depois de um zero a zero com o Brasil, que fechou a fase de grupos, na semi, a equipe colombiana eliminou a Argentina nos pênaltis (5 a 4).