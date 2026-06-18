Como a inteligência artificial está mudando a experiência do torcedor na Copa do Mundo Ferramentas baseadas em inteligência artificial facilitam o acesso a estatísticas, históricos e análises, ampliando a experiência dos torcedores durante o Mundial

Em tempos de Copa do Mundo, o futebol ultrapassa as quatro linhas e domina as conversas entre torcedores. Escalações, retrospectos, probabilidades e previsões fazem parte da rotina de quem acompanha a competição, impulsionando também o interesse por ferramentas que reúnem dados e análises sobre os confrontos.

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Nos últimos anos, a inteligência artificial passou a ocupar um espaço cada vez maior nesse cenário. Além de ser utilizada por clubes e comissões técnicas para monitoramento de atletas, análise de desempenho e estudo de adversários, a tecnologia também começou a chegar ao público, oferecendo novas formas de acessar informações sobre partidas e competições.

Entre as iniciativas disponíveis no mercado está o SportingBOT, ferramenta de inteligência artificial desenvolvida pela "Sportingbet". O recurso permite que usuários consultem estatísticas, históricos de confrontos, desempenho de seleções e outros dados esportivos por meio de perguntas em linguagem natural, reunindo informações que antes estavam distribuídas em diferentes plataformas.

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Com esse tipo de tecnologia, o torcedor pode buscar respostas para questões como o retrospecto entre duas equipes, o desempenho ofensivo de uma seleção ou fatores que podem influenciar determinado confronto. A proposta é tornar mais simples o acesso a dados e análises durante a competição.

O avanço dessas ferramentas acompanha uma tendência observada em diferentes áreas do esporte. O uso de inteligência artificial para processar grandes volumes de informações tem contribuído para ampliar o acesso a estatísticas e contextualizar partidas, oferecendo mais elementos para quem acompanha o futebol.

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Durante a Copa do Mundo, quando milhões de pessoas acompanham simultaneamente os mesmos jogos, recursos desse tipo ganham relevância ao facilitar a consulta de informações e ampliar o repertório dos torcedores nas discussões sobre a competição. Além do acompanhamento das partidas, a tecnologia também pode ser utilizada por quem busca analisar cenários relacionados ao universo das apostas esportivas, reunindo dados que auxiliam na interpretação dos confrontos.

— Nosso objetivo é utilizar a tecnologia para oferecer uma experiência cada vez melhor aos nossos clientes. Muitas vezes, o usuário sabe o que quer alcançar, mas não necessariamente conhece todos os caminhos para chegar até lá. O SportingBOT ajuda justamente nesse processo, tornando a experiência mais intuitiva, personalizada e acessível. É uma ferramenta que atende desde quem já acompanha o esporte diariamente e busca mais informações para embasar suas decisões, até quem está começando agora e procura mais orientação. A inteligência artificial nos permite simplificar jornadas e entregar uma experiência mais democrática para todos os perfis de usuários — afirma Mariana Gomes, Head de Growth da Sportingbet.

Inteligência artificial "em campo" na Copa

A Fifa, inclusive, também tem usado inteligência artificial no Mundial. A entidade oferece às comissões técnicas um sistema que reúne vídeos, dados táticos e análises detalhadas sobre adversários, a fim de ampliar o acesso a informações antes restritas às equipes com uma estrutura tecnológica mais ampla, conforme noticiou a "Folha de São Paulo" antes do início da Copa.

A plataforma, batizada de "FIFA AI Pro", foi desenvolvida pela Lenovo para auxiliar seleções na análise de desempenho durante a Copa do Mundo. A ferramenta reúne informações como scouts de jogadores, padrões defensivos, características individuais dos atletas e principais jogadas ofensivas das equipes, permitindo que técnicos e analistas tenham acesso a dados estratégicos sem depender exclusivamente da observação presencial ou da análise manual de vídeos.

Agenda do Brasil na Copa do Mundo

Brasil x Haiti

⚽ Fase de grupos (Grupo C)

📅 19 de junho, sexta-feira, às 21h30 (de Brasília)

🏟️ Lincoln Financial Field, Filadélfia, EUA

Brasil x Escócia

⚽ Fase de grupos (Grupo C)

📅 24 de junho, quarta-feira, às 19h (de Brasília)

🏟️ Hard Rock Stadium, Miami, EUA